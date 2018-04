27e Tour cycliste inter du Togo : le burkinabé Aziz Nikiema vainqueur confirmé, le Bénin réussit son pari

Abdoul Aziz Nikiema a fini maillot jaune du 27e Tour cycliste international du Togo le dimanche le 15 avril à Lomé au terme de la 6e et dernière étape. L’Etalon a devancé de 4 secondes au classement général le belge Sander Cordeel. Les béninois pour une équipe B ont réussi l’opération de séduction.

Cette dernière étape longue de 92 Km a été remportée par le belge Sander Cordeel, vainqueur de la 3e étape du tour. Mais le groupe belge n’a pu combler l’avance du jeune Nikiema qui a géré le reste des étapes avec son écurie.

Le burkinabé vainqueur du Tour du Togo pour la 1ère fois a dédié cette victoire à toute l’équipe. »Je dédie ce titre à tous mes coéquipiers avec qui j’ai travaillé pour gagner cette compétition. Toutes mes félicitations vont aux autres coureurs qui ont participé à ce tour du Togo. J’apprécie beaucoup la manière dont la compétition a été organisée « , a dit Aziz Nikiema au micro Africatopsports.

« J’ai couvert 27 tours cyclistes en Afrique, je n’ai vu qu’une seule fois, la victoire finale se dessinée dans la dernière étape. Et encore, c’est parce que le maillot jaune a été victime d’un accident mécanique, il y a deux ans au Bénin dans les derniers tours du critérium. Très sincèrement, je pense que le classement général, tel qu’il est à Tsevié, sera demain le classement général du tour (voir le classement ci-basNdlr) « , a prédit Frédéric Gasman, ancien journaliste de RFI au micro d’Africatosports. Le vécu du journaliste lui a donné raison au terme de la 6e étape.

Au plan local, le prix Orabank du meilleur togolais au classement général, est revenu à Jean Emille Bafai.

Le Bénin a encore étonné ?

Mais c’est du jamais-vu au Benin. « À part Eric Ahoundjinou, tous les autres coureurs sont à leur première course et s’il n’y avait pas chute, le sixième serait arrivé aussi. Tous étaient dans le peloton. Bravo à eux et aux trois accompagnateurs qui ont fait un super boulot. Je suis vraiment fier du résultat.« , nous a confié Romuald Hazoumè, patron du vélo béninois. Et pour respecter désormais la tradition, le Bénin ne connaît plus de dernière position.

Quelques maillots gagnés selon notre source

-Maillot jaune du tour : Nikiema Aziz

-Maillot du 1er Togolais Dotsè Blaise

-Maillot de la plus grande remontée au Togolais Barnabo

-Maillot de la combativité Dodo Cosmetics à l’Ivoirien Bamba Karamoko

-Maillot du plus chanceux au Togolais Bafai Camille

-Meilleur équipier togolais de Napoléon à Tchakbera Assama