22 avril : Journée mondiale de la Terre

La Journée internationale de la Terre est célébrée le 22 avril de chaque année pour rappeler que la Terre et ses écosystèmes soutiennent et nourrissent l’humanité. Ce 22 avril 2018, le monde célèbre la 48ème journée de la Terre, créée en 1970. Une occasion pour sensibiliser les citoyens du monde aux défis auxquels est confrontée la planète où il fait bon vivre.

Pour commémorer la Journée internationale de la Terre, il se tiendra, au Siège des Nations Unies à New York, le huitième Dialogue interactif de l’Assemblée générale sur l’harmonie avec la nature. Ce dialogue fournira une plate-forme pour discuter des modes de production et de consommation durables, en harmonie avec la nature. Il invite également les citoyens et les sociétés à reconsidérer leur interaction avec le monde naturel, et à améliorer les bases éthiques de la relation entre l’humanité et la Terre, dans le contexte du développement durable.

Le thème cette année suscite l’inquiétude autant que la consternation : la pollution plastique. Selon les promoteurs de la journée mondiale de la Terre, l’édition 2018 mobilisera plus d’un milliard de personnes dans 192 pays, soit la quasi-totalité de la planète. Une forte mobilisation qui trouve sa justification dans l’avalanche des périls environnementaux enregistrés en 2018 à l’échelle mondiale. Des chiffres publiés par l’ONU sont alarmants :

Plus de 150 millions de tonnes de déchets plastiques flottent désormais sur les océans, alerte la fondation Ellen MacArthur, qui précise que cette masse est en passe de doubler d’ici 2050 si rien n’est fait… ce qui rendrait le poids de ces déchets supérieur à celui des poissons.

Dans l’Océan Pacifique s’étend une mer de déchets plastiques grande comme trois fois la France, selon une étude américaine publiée en mars 2018 dans la revue scientifique Scientific Reports. Soit 1,6 millions de kilomètres carrés et 80 000 tonnes de débris. On surnomme cette décharge flottante géante majoritairement constituée de filets de pêches abandonnés le « 7e continent de plastique ».

Depuis 1950, l’homme a produit 8,3 milliards de tonnes de plastiques, selon une étude publiée en 2017 dans la revue Science Advances suite au travail de scientifiques américains. Ce qui fait désormais du plastique le 3e matériau le plus fabriqué par l’homme après le ciment et l’acier. Pour vous faire une identité de la quantité, 8,3 milliards de tonnes, c’est l’équivalent de 822 000 tours Eiffel ou 80 millions de baleines, dixit Le Monde…

72% des échantillons d’eau du robinet testés en Europe sont contaminés par des fibres de plastiques, et 94% le sont aux Etats-Unis et au Liban, d’après une recherche de l’université du Minnesota rendue publique en 2017 et menée à l’initiative du site Orb media.