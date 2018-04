15e Tour du Bénin 2018 : les organisateurs lancent officiellement l’évènement. 

C’est à travers une conférence de presse que les organisateurs du Tour international cycliste du Bénin ont officiellement lancé l’évènement ce lundi 30 avril dans l’enceinte de la Sobebra.

Prévu du 06 au 13 mai prochain, l’occasion a été pour eux entre autres de dévoiler, les différents maillots, les écharpes et la distance totale (1612,7 Km). Bonaventure Coffi Kodjia, directeur du sport d’élite au ministère du Sport, les différents sponsors, Romuald Hazoumè, président de la Fébécy, Francis Ducreux, directeur général adjoint du tour, Sebastien Yves Menager directeur général adjoint de la Sobebra et la presse locale et internationale ont été présents.

Initiative de la Fédération béninoise de Cyclisme en collaboration avec Sporpub International et le ministère des Sports, le Tour du Bénin » est un moment de fête et de partage, rendu possible grâce au partenariat avec la Sobebra » a expliqué Romuald Hazoumè président de la Fédération béninoise de Cyclisme et directeur général du Tour du Bénin.

Cette 15e édition marque le « changement et le repositionnement du Cyclisme béninois », a précisé le président Hazoumè. Ce dernier qui a loué les efforts du gouvernement Talon par le truchement du ministre des Sports Homéky pour la réussite ce tour, invite les populations à sortir de chez eux pour regarder les coureurs passer. A l’instar des événements du genre dans le monde, la sortie des populations en file indienne à bord des voies va donner une belle image au Tour.

Francis Ducreux, directeur général adjoint du tour, a quant à lui remercié le gouvernement béninois et surtout Sébastien Yves Menager , directeur général adjoint de la Sobebra pour leur soutien indéfectible au Tour du Bénin.

Les différents sponsors ont réitéré leur engagement à continuer à accompagner le tour cycliste du Bénin à cause du Leader Sheep du président de la Fébécy et son partenaire Sobebra. Ils invitent par ailleurs d’autres sponsors à leur emboîter le pas, » sur l’une des plus belles manifestations du Bénin » s’est exprimé l’un d’entre eux.

En sa qualité de représentant du ministre des Sports Homéky, le directeur du sport d’élite Kodjia a remercié les organisateurs et rappelé aux sponsors combien ils sont vitaux pour le sport en général et le Cyclisme en particulier. « Le sponsoring est pour le sport, ce qu’est le sang pour l’organisme.« , a fait savoir Bonaventure Kodjia. Il a invité les sponsors à s’intéresser également aux autres disciplines « une trentaine » a-t-il conclu.

Par ailleurs, répondant aux questions des journalistes, les organisateurs ont rassuré quant au volet sécuritaire.

Les maillots en jeu pour le 15e Tour du Bénin

-Maillot Castel Beer, Classement général au temps

-Maillot Posso Sport, Premier béninois

-Maillot Scar Bénin-Mitsubishi Motors & Suzuki, la Combativité

-Maillot Canal +, Premier des africains

-Maillot XX Energy Sprints intermédiaires

-Maillot Ibis hôtels, Meilleur jeune

-Maillot Renault Sonaec, plus grande remontée

-Maillot Best Western Plus, L’élégance

-Maillot Moov, Premier des invités

-Maillot Puma Energy, Du combiné

*Classement par équipe Castel Beer