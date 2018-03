Zimbabwe : retour de Robert Mugabe en politique aux côtés de l’opposition

La photographie continue de semer la panique au sein du parti présidentiel zimbabwéen, dirigé pendant plusieurs décennies par l’ex- chef de l’Etat, Robert Mugabe. On y voit l’ancien président du Zimbabwe, contraint de quitter le pouvoir en novembre dernier, aux côtés du commandant à la retraite Ambrose Mutinhiri.

Ambrose Mutinhiri a récemment démissionné du parti présidentiel, la Zanu-PF et est à la tête du Front national patriotique (NPF). Dans un communiqué datant du 5 mars, il a mis en cause « l’inconstitutionnalité du coup d’Etat militaire qui a imposé illégalement Emmerson Mnangagwa comme Président du Zimbabwe ». Le NPF est proche de la faction G40 du Zanu-PF, que soutenait Grace Mugabe, l’épouse de l’ancien chef de l’Etat et ancienne rivale de l’actuel président Emmerson Mnangagwa. Ambrose Mutinhiri a également annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de 2018.

Après sa démission de la Zanu-PF, l’ancien général avait créé discrètement dans la foulée de la chute de Robert Mugabe le 21 novembre, une nouvelle formation politique dénommée Front national patriotique (NFP). Et en annonçant la démission d’Ambrose Mutinhiri, son parti a placé la photo des deux hommes en haut du communiqué de presse, ce qui a fait l’effet d’une bombe au sein de la Zanu-PF, que Robert Mugabe dirigeait encore jusqu’à mi-novembre.

Réagissant à ce retour inopiné de Robert Mugabe en politique, la Ligue des jeunes de la Zanu-PF organise des marches de protestation à Harare au cours desquelles elle scande « A bas Mugabe ». Le nouveau chef de l’Etat, Emmerson Mnangagwa, actuel patron de la Zanu-PF et candidat à la présidentielle a également réagi, reconnaissant qu’il y avait « un problème avec l’ancien président ». « On voit, dans les médias, différentes conjectures sur les activités de Robert Mugabe, nous ne savons pas si cela relève de la réalité ou pas, mais c’est un sujet sur lequel nous nous penchons », a-t-il fait savoir.

Certains analystes estiment que la photo des deux hommes conforte l’idée que la famille Mugabe est bien derrière le projet du NFP de présenter un candidat à la présidentielle contre la Zanu-PF. De plus, depuis la démission, début mars, d’Ambrose Mutinhiri de la Zanu-PF et l’annonce de sa candidature à la présidentielle, de profondes divisions sont déjà perceptibles au sein du parti au pouvoir et l’on redoute mêmes des tentatives destinées à obtenir le soutien de la très influente armée.