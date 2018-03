Zimbabwe : Emmerson Mnangagwa après les 100 premiers jours de présidence

Les efforts du nouveau président pour stimuler l’économie, attirer les investissements étrangers et lutter contre la corruption suscitent des critiques mitigées.

Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a pris ses fonctions il y a 100 jours, promettant des changements et des mesures progressistes vers un avenir plus démocratique, après 37 ans de règne acharné de Robert Mugabe.

Cependant, son plan d’actions de 100 jours pour stimuler l’économie, attirer les investissements étrangers, lutter contre la corruption et promouvoir les droits de l’homme a reçu des critiques mitigées dans le pays.

Depuis que Mnangagwa a pris le pouvoir, des soins médicaux gratuits ont été mis en place pour les enfants et les personnes âgées et une réduction temporaire des prix du carburant a été introduite.

Le gouvernement a également supprimé les barrages routiers de la police et repéré des amendes pour les délits de la route, ce que beaucoup considèrent comme ayant un effet positif sur la société.

Le projet de création de tribunaux spéciaux anti-corruption et l’arrestation de plusieurs personnalités sur des allégations de corruption ont également été bien accueillis par le public, mais certains, dont Ida Sibanda, une ancienne institutrice de 57 ans, en disent plus. Être fait pour extirper la corruption.

« Il a fait du bon travail jusqu’à présent pour se débarrasser des barrages routiers et arrêter les personnes corrompues », a déclaré M. Sibanda à Al Jazeera.

« Mais il y en a dans son propre cabinet qui doit aller derrière les barreaux. »

Dans sa répression de la corruption, Mnangagwa a accordé une amnistie de trois mois en décembre pour renvoyer l’argent volé. Selon le nouveau président, au moins 250 millions de dollars sur 1,3 milliard de dollars de fonds externalisés ont été rapatriés depuis le début de l’amnistie. Dans le but de reprendre contact avec le mondepour relancer l’économie du Zimbabwe, Mnangagwa a conclu de nouveaux accords avec la Biélorussie, la Russie et la Chine.

Il a également récemment chargé une société sud-africaine de fournir des centaines de wagons et de locomotives pour 400 millions de dollars aux Chemins de fer nationaux du Zimbabwe, une entreprise publique en difficulté qui a été saluée comme la balise de transport de l’Afrique australe.

Les efforts du gouvernement pour relancer l’industrie, qui fonctionne actuellement à moins de 50% de sa capacité, laissent espérer un avenir meilleur.

Espoirs de création d’emplois

Gilbert Nyoni, 48 ans, a déclaré que la ligne de vie de 20 millions de dollars récemment accordée à la Cold Storage Company (CSC) montre que l’un des plus grands abattoirs de viande du pays pourrait bientôt fonctionner à pleine capacité.

Nyoni, qui travaille actuellement dans un parc automobile derrière l’abattoir géant, a déclaré qu’il espérait que les efforts pour soutenir le SCC se traduiraient par la création d’emplois. « Je peux ressentir un changement même s’il est petit, mais je pense que si ce gouvernement continue à travailler, nous y arriverons », a déclaré Nyoni à Al Jazeera.

« Si des industries comme le SCC et d’autres sont rouvertes comme promis [par le gouvernement], il y aura de vrais emplois pour les gens. »

Alors que certains voient des signes de changement à l’horizon, d’autres restent sceptiques à cause des longues queues bancaires et des pénuries de liquidités.

« Après 100 jours, je ne peux pas voir le changement, si quoi que ce soit, les choses changent pour le pire et pas pour le mieux », a déclaré Marshall Zvandasara, 27 ans, qui fabrique des canapés dans un atelier faiblement éclairé derrière le CSC.

« Maintenant que ces 100 jours sont partis, allons-nous commencer à compter encore 100 jours en attendant de voir le changement, combien de fois compterons-nous avant que l’économie ne s’améliore? »

Pour sa part, Mnangagwa a appelé à la patience, citant des années de déclin économique. Dans une vidéo récente relatant les réussites et les défis de ses 100 premiers jours, Mnangagwa a rappelé que le changement n’était pas un processus du jour au lendemain.

« Nous devons, bien sûr, être réalistes et reconnaître qu’il faut plus de 100 jours pour redresser l’économie », a déclaré M. Mnangagwa. « Le vrai changement prend du temps. »

Samukele Hadebe, directeur de l’Institut de recherche sur les politiques publiques du Zimbabwe, qui a travaillé avec le gouvernement sur le plan de 100 jours, a fait écho au sentiment du président. « L’idée du plan de 100 jours est d’inspirer la confiance, non seulement à quelques personnes, mais à nous tous en tant que parties prenantes au Zimbabwe », a déclaré M. Hadebe à Al Jazeera.

« Cent jours ne signifient pas qu’il y aura des changements immédiats sur le terrain, mais c’est pour dire qu’il y a des indicateurs significatifs qui montrent qu’il est possible de se lancer dans le changement et que le leadership politique pour le faire est là. »

L’idée du plan a été inspirée en partie par l’Institut Adam Smith, qui a publié en 2007 une série de recommandations pour une administration post-Mugabe. « Nous sommes fatigués d’être un embarras pour le monde à cause d’un mauvais leadership », a déclaré Hadebe.

Contrairement à Mugabe, qui avait des relations glaciales avec l’Occident, Mnangagwa a privilégié le

Mnangagwa a promis des élections pacifiques et crédibles en septembre, mais l’ UE maintient que le Zimbabwe ne recevra pas de soutien significatif tant que des réformes électorales et démocratiques sérieuses ne seront pas entreprises.

Les Etats-Unis ont récemment étendu les mesures ciblées contre les membres du Zanu-PF au pouvoir et les sociétés associées parce qu’ils « continuent à constituer une menace inhabituelle et extraordinaire » à la politique étrangère américaine, selon une lettre du président Donald Trump .

«Percée nécessaire»

Malgré cet échec, Mnangagwa continue de réciter le mantra selon lequel le Zimbabwe est ouvert aux affaires, mais le militant des droits de l’homme Evan Mawarire se demande si le Zimbabwe est assez libre.

Mawarire, un pasteur qui a fait face à des accusations de subversion sous Mugabe pour avoir appelé à des manifestations, a déclaré lors d’un sommet sur les droits de l’homme en Suisse le mois dernier que le Zimbabwe avait besoin d’une percée de la démocratie et de la primauté du droit.

Mawarire, comme d’autres militants, exhorte Mnangagwa à faire plus pour les droits de l’homme, y compris l’alignement des lois sur la constitution, ainsi que l’abrogation des lois répressives et une plus grande tolérance des points de vue alternatifs.

Sous la direction de Mnangagwa, il y a eu plusieurs confrontations tendues entre la police et les activistes, qui critiquent le rôle présumé du président dans les massacres ethniques passés, et l’interdiction actuelle du gouvernement du roi traditionnel du groupe minoritaire Ndebele.

Le chef Nhlanhla Ndiweni de Ntabazinduna, un hameau rural situé à 40 kilomètres au nord de la deuxième ville de Bulawayo, dans le sud du pays, s’est demandé si le pouvoir de Mnangagawa constituait un leadership moins répressif.

«Si au début de la prétendue nouvelle dispensation nous tombons au premier obstacle, alors pour moi en tant que leader traditionnel, je commence à me demander si, effectivement, il y a une nouvelle dispensation … En tant que chef, ma bonne volonté ne dure que dans la mesure Je vois ce gouvernement me respecter [et] respecter ma culture « , a déclaré Ndiweni.

Ziyambi Ziyambi, le ministre de la Justice, affirme que malgré quelques obstacles, le gouvernement de Mnangagwa s’est davantage engagé en faveur d’une politique des droits de l’homme «centrée sur les personnes». Cependant, une action ferme pourrait sembler loin de nombreux Zimbabwéens, 100 jours après la chute de Mugabe.