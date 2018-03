Vatican : les sœurs religieuses abusées, témoignent et dénoncent

Les sœurs religieuses de l’église catholique romaine sortent enfin de leur réserve et dénoncent les nombreux abus dont elles sont victimes quotidiennement dans l’exercice de leurs tâches ecclésiastiques.

Plus de honte maintenant pour s’afficher et affirmer haut ce qu’elles avaient toujours ruminé dans leur for intérieur.

Dans un entretien exclusif accordé à nos confrères du mensuel féminin de l’Osservatore Romano, publié dans le numéro de ce mois de mars, elles disent être dépassées de tous ces événements qui constituent une humiliation à la limite.

« Les religieuses sont perçues comme des volontaires dont on peut disposer, ce qui donne lieu à de véritables abus de pouvoir notamment de la part de la hiérarchie ecclésiastique », a affirmé la sœur Cécile qui a témoigné sous ce prénom d’emprunt.

Sans nul doute et ceci de façon inhabituelle, le « quotidien du Vatican » s’empare ainsi d’une question mettant directement en cause un fonctionnement en cours dans une partie de l’Église, en dénonçant le « travail (presque) gratuit » de ces nombreuses religieuses « en situation de travail domestique peu reconnu », au service « de cardinaux et d’évêques, aux cuisines d’institutions religieuses ou dans des tâches de catéchèse et d’enseignement ». Sans horaires, et avec une rétribution minime, voire inexistante.

Pour ces sœurs qui ont témoigné, bien qu’elles soient ainsi exploitées, elles n’ont même pas le droit de s’assoir à table pour au moins déguster le repas qu’elles ont passé tout le temps à préparer à la cuisine.

« Un ecclésiastique peut-il envisager de se faire servir un repas par sa religieuse, avant de la laisser manger seule dans la cuisine, une fois qu’il a été servi ? Est-il normal qu’un consacré soit ainsi servi par une autre consacrée » ?, s’interrogent-t-elles.

Pour elles, le Vatican est comparable à ce que deviennent les femmes noires qui se retrouvent dans des foyers des blancs où elles sont sauvagement exploitées par leur maître.

D’autant que les personnes consacrées « dédiées aux travaux domestiques sont le plus souvent des femmes », remarque encore la religieuse, venue d’Afrique et arrivée à Rome il y a une vingtaine d’années. « Notre consécration n’est-elle pas égale à la leur ? ».

Une situation qui vient s’ajouter à cette question liée à la pédophilie qui a longtemps ébranlé le Vatican et l’église catholique romaine depuis des années.

L’article de L’Osservatore Romano n’est pas sans faire écho à un ouvrage sur le point de sortir en Espagne et préfacé par le pape François.

Dans Dix choses que le pape François propose aux femmes, l’auteur Maria Teresa Compte, directrice du Master en doctrine sociale de l’Église de l’Université pontificale de Salamanque, approfondit le thème de la place de la femme dans l’Église et dans la société.

« Je suis inquiet de voir comment, y compris dans l’Église, le rôle de service auquel tout chrétien est appelé, dérive parfois, dans le cas des femmes, vers des rôles qui relèvent plutôt de la servitude », affirme notamment le pape dans sa préface.

Un autre dossier qui occupera donc les débats pour les prochains jours, voire années.