Umoa-Titres : le Bénin recherche en urgence 20 milliards de FCFA

Le Trésor public vient de déposer en urgence sur la table du Directeur général de l’Agence UMOA-Titres, André Diouf, un autre dossier de Bons de Trésor de 20 milliards de FCFA.

Après l’échec du précédent le jeudi 15 mars 2018, le Directeur général Trésor et de la comptabilité publique, a été sommé hier lundi 19 mars 2018 par son ministre de tutelle, Romuald Wadagni de réintroduire un autre dossier à l’Agence dakaroise de recherche de financement aux huit Etats de l’Uemoa.

20 milliards de FCFA en urgence à rembourser au plus tard fin juin 2018. C’est le message chaud et pressant du Directeur général du Trésor public béninois Oumara à André Diouf hier lundi 19 mars 2018. Le Bénin semble être sur la braise, en témoigne urgence avec laquelle le Dg/Trésor a introduit lundi le nouveau dossier du pays à Dakar. En effet, sans être attendu, le Trésor béninois a surpris plus d’un ce lundi avec le courrier d’appel d’offres pour la cession de bons du Trésor. Durée de maturité 91 jour, valeur nominale unitaire, 1 millions de FCFA sont entre autres les caractéristiques de cette commande. Au plus tard le 28 juin 2018, le gouvernement s’est engagé a payé la totalité de l’offre plus l’intérêt que cela aurait généré, précise monsieur Karimou Assouma.

Qu’est-ce qui peut justifier cette urgence ? Aucun document de Dakar ne précise mais une analyse pointure de la situation économique et surtout sociopolitique actuelle permet de dire que le gouvernement semble avoir le dos au mur. Les conséquences de la fronde sociale, les engagements salariaux du mois de mars, l’exécution des charges pressantes du Budget 2018 peuvent être les raisons de ce retour inattendu du Bénin sur le marché primaire de l’Uemoa.

Selon Dakar, cette « émission de Bons Assimilables du Trésor dans tous les pays membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) vise à mobiliser l’épargne des personnes physiques et morales en vue d’assurer la couverture des besoins de financement du budget de l’Etat du BENIN ».