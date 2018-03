Tournoi JP HEM U19 : quatre centres lancent le nouveau départ

Après trois tournois en 2017, le tournoi JP HEM va connaître quelque chose de spéciale cette année 2018. Quatre centres vont lancer le tournoi désormais ouvert aux recruteurs dans la catégorie U19. Foot Nation, structure de détection pour des clubs européens et japonais a déjà confirmé sa présence à nos côtés et biens d’autres.

Initiative de Jean Paul Hemankpan journaliste sportif béninois, Charles Titigoueti président du Centre Cefes, Chitou Haffiz ancien gardien de but, actuel agent intermédiaire en collaboration avec Eugène Clero, ledit tournoi se veut un cadre de brassage et un plateau de révélation pour nos jeunes joueurs béninois. Ceci afin de permettre aux plus talentueux (avec le don naturel) de s’expatrier dans de meilleures conditions vers l’Europe ou le Japon pour le moment.

Après les tournois U17, U15 et U15 au cours de l’année de 2017 entre avril et juillet, le comité d’organisation en collaboration avec Eugène Clero et surtout l’accord de Foot Nation a décidé de lancer un tournoi détection U19, réservé dans le temps rien qu’à des académies béninoises.

Vont prendre part à ce tournoi prévu le mardi 10 avril au stade Mathieu Kérékou : Planète Foot, Académie Bénin Investissement (Abi), le Centre de Formation et d’Éducation Sportive (Cefes) et l’Académie Poté Joseph (APJ). Ce choix n’est pas définitif, car d’autres centres vont intégrer le projet, qui pour raison de calendrier va se dérouler en une journée.

Après cette 1ère édition, le comité va préparer l’édition des mois à venir avec 6 centres.

« Nous avions sondé le terrain et vu que c’est ce qu’il faut pour nos jeunes. C’est-à-dire leur faire venir des structures pour une porte ouverte sur l’Europe et surtout leur multiplier la compétition pour les U19 et le jeu juste pour les moins jeunes » a dit Charles Titigoueti

« Je serai très heureux d’être avec ces jeunes footballeurs béninois qui ont besoin de pareil évènement pour avoir une chance vers l’Europe ou autre destination. Je tiens à dire merci à Foot Nation par le biais de Thibault qui n’a pas hésité après avoir vu les précédentes vidéos à accepter porter haut cette vision du comité d’organisation et de contribuer à l’essor du Football béninois et permettre aux jeunes de s’effrayer un chemin vers l’élite » a fait savoir Eugène Clero.

» Nous invitons les béninois à prendre ce projet et cette vision comme le leur et effectuer le déplacement pour suivre les matchs. Ça sera une belle fête » a laissé entendre Haffiz Chitou.