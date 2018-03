Top 20 des plus grandes fortunes mondiales : la triste réalité de la femme que révèlent les chiffres

A l’occasion de la Journée internationale de la femme, nous faisons le point sur les inégalités entre sexe parmi les plus fortunés au monde.

Le classement Forbes 2018 ne révèle que la présence de deux femmes parmi les 20 plus fortunés au monde. De plus, ces deux femmes ne sont que des héritières donc n’ont pratiquement rien fait pour posséder cette richesse.

Alice Walton a 67 ans , femme la plus riche au monde, est l’unique fille de Sam Walton, fondateur de Walmart, dont elle a hérité de la fortune avec ses frères Rob, Jim et John. La chaîne américaine de supermarchés Walmart, numéro un mondial de la distribution est le plus gros employeur des Etats unis.

Mais contrairement à ses deux frères Jim et Rob avec qui elle possède aujourd’hui 51% de l’entreprise familiale, Alice Walton n’a jamais eu de rôle actif dans le management du groupe installé dans 27 pays.

En 2017, elle est devenue la femme la plus riche du monde (après le décès de Liliane Bettencourt, qui occupait ce rang avant elle). D’après le classement de la revue Forbes 2018, elle arrivait au 16e rang global au palmarès des personnes les plus riches du monde derrière ses frères Rob Walton ( 15e rang) et Jim Walton ( 14e rang) .

Françoise Bettencourt Meyers ( 64 ans ) , est la deuxième femme la plus riche du monde. A 42,2 milliards de dollars, l’héritière de l’Oréal se fait coiffer au poteau par Alice Walton (46 miliards de dollars), héritière de la chaîne américaine de supermarchés Wal-Mart. Mais, dix-huitième fortune mondiale.

Françoise Bettencourt Meyers, née le 10 juillet 1953 à Neuilly-sur-Seine, est une femme d’affaires et écrivaine française, fille unique d’André et Liliane Bettencourt.

Françoise Bettencourt Meyers a hérité l’Oréal de sa mère Liliane Bettencourt qui est la fille du fondateur du groupe de cosmétiques. Françoise est alors la deuxième génération héritière de la famille Bettencourt. Sa mère Liliane Bettencourt, fille du fondateur de L’Oréal est morte le 21 septembre à l’âge de 94 ans. Elle est restée, jusqu’à sa mort, la femme la plus riche du monde, selon Forbes en mars 2017.

Les écarts de revenus et de conditions de vie entre les populations les plus riches et les plus pauvres du monde sont vertigineux. Les Etats-Unis concentrent à eux seuls, plus de la moitié des plus riches au monde.