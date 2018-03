Togo : Faure Gnassingbé acceptera-t-il un gouvernement de transition sans lui ?

Au Togo, les choses bougent et on pourrait s’avancer lentement vers la sortie de crise, sauf revirement de situation, très probable d’ailleurs. La coalition a tenu une conférence de presse lundi après-midi pour confirmer les concessions faites et faire savoir au peuple sa proposition d’un gouvernement de transition sans Faure.

Le retour à la constitution de 1992 n’est plus au programme ! Cette idée à été abandonnée par la coalition qui tient quand même à la révision de 5 articles essentiels qui prennent en compte « l’aspiration du peuple ». il s’agit surtout du faite que le bout de phrase : « en aucun cas nul ne peut faire plus de deux mandats » figure dans la constitution.

Pour le chef de fil des opposants togolais, « si Faure Gnassingbé veut deux mandats de plus, il se trompe. On n’acceptera jamais. On ne peut pas permettre à Faure Gnassingbé de se représenter encore pour 2020. Ce n’est pas possible »

La coalition affirme donc remettre la balle dans le camp du pouvoir qui selon elle, a le devoir de faire en sorte que les pourparlers connaissent une suite heureuse, même si celui-ci refuserait toujours selon les opposants, toute concession et compte bien remettre le compteur des mandats présidentiels de Faure à Zéro afin que ce dernier participe à la prochaine consultation en 2020.

Une option que la coalition des 14 n’envisage en aucun cas et propose de ce part, la mise sur pied d’un gouvernement de transition sans l’actuel président, qui se chargera d’organiser la prochaine présidentielle à laquelle Faure Gnassingbé ne participera pas non plus. Il va sans dire donc qu’au Togo, même si les dés sont jetés, rien n’est encore joué ; la partie continue.