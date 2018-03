Togo : ce qui a été décidé après la rencontre de 14 avec l’émissaire de Nana Akufo-Ado

Cette semaine Nana Akufo-Ado devrait relancer les hostilités mais faute de disponibilité, il a envoyé lundi, un émissaire pour rencontrer la coalition de l’opposition pour tenter d’obtenir encore un peu plus de temps. Après cette rencontre, les opposants, qui avaient déjà prévu manifester ce jour, ont sorti un communiqué faisant le point de la rencontre avec l’émissaire ghanéen.

COMMUNIQUE N° 08

Relatif à la rencontre de la Coalition avec Monsieur Albert Kan-Dapaah, Ministre ghanéen de la Sécurité, porteur d’un message du Président du Ghana, Son Excellence Nana Akufo-Ado

La Coalition des 14 partis politiques de l’opposition a rencontré hier, 19 mars 2018 à l’Hôtel du 2 février, le Ministre ghanéen de la Sécurité, Monsieur Albert Kan-Dapaah, à sa demande. Il était porteur d’un message verbal de son Excellence, le Président Nana AKUFO-ADO, facilitateur dans la crise politique que connaît le Togo. Monsieur le ministre a rappelé aux responsables de la Coalition que, conformément aux dernières discussions intervenues à Accra entre la Coalition et le facilitateur, ce dernier avait convenu, après concertation avec les autorités togolaises, de reprendre contact avec l’Opposition dans un délai d’une semaine. Il a exprimé à la Coalition le regret du facilitateur de n’avoir pas pu le faire dans ledit délai.

Il a toutefois informé la Coalition que le facilitateur a bouclé ses consultations avec le régime togolais mais, qu’en raison du sommet extraordinaire de l’Union Africaine qui se tient dans quelques jours à Kigali, le Président Nana AKUFO-ADO ne pourra venir à Lomé cette semaine pour la poursuite du Dialogue. C’est pour cette raison et, considérant l’importance du message, qu’il a dépêché le Ministre de la sécurité afin de rassurer la Coalition et solliciter d’elle un délai supplémentaire pour faire avec elle, le point des discussions qu’il a eues avec les autorités togolaises. Le Ministre a fait part à la Coalition de l’engagement du Président Nana AKUFO-ADO à venir à Lomé dans le courant de la semaine prochaine. La date de son déplacement sera communiquée à la Coalition dans un bref délai.

L’émissaire a précisé que le Président Nana AKUFO-ADO exhorte la Coalition des 14 partis à donner une nouvelle chance au dialogue en renonçant aux manifestations jusqu’à la rencontre de la semaine prochaine.

La Coalition a profité de l’opportunité de cette rencontre pour réitérer ses remerciements à son Excellence le Président Nana AKUFO-ADO, à ses collaborateurs et à tout le peuple ghanéen pour les efforts déployés en vue d’aider à la résolution de la crise togolaise.

La Coalition a demandé au ministre de transmettre au Président Nana AKUFO-ADO sa vive protestation et son rejet de l’assimilation par le régime des engagements intervenus dans le cadre du dialogue à une interdiction de manifester. La Coalition a rappelé qu’elle avait déjà, dans cette optique, adressé une correspondance au facilitateur.

Elle a attiré l’attention du ministre sur le fait que la résolution de la crise n’est plus seulement de la responsabilité des seuls 14 partis de la Coalition, et qu’elle s’étend désormais à la société civile et à toute la population qui commence à se lasser de la durée du dialogue.

La Coalition tient à remercier les populations togolaises pour leur confiance et les exhorte à ne pas baisser la garde et à rester déterminées et mobilisées jusqu’à satisfaction totale de nos revendications.

« Contre la volonté du peuple, rien n’est possible.

Avec la volonté du peuple, tout est possible.

La lutte populaire est invincible »

Fait à Lomé, le 20 Mars 2018

Ont Signé pour la Colatition :

CAP 2015 Groupe des 6 CAR PNP Santé du peuple

B.Adjamagbo-Johnson HABIA Nicodème Jean Kissi Dr Kossi SAMA Georges Kuessan.