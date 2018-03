Sénégal – Casamance : un mort et deux blessés dans un braquage

Au Sénégal en Casamance, un sanglant braquage a été perpétré jeudi matin à Bafican par des hommes armés et une personne a été tuée avec deux autres gravement blessées.

L’attaque a eu lieu dans un village de la commune de Nyassia en Basse-Casamance, une région qui est sous surveillance des forces de sécurité sénégalaises depuis la tuerie de Boffa, le 6 janvier dernier. Les auteurs du braquage restent pour le moment inconnus selon les informations reçues de la bbc.

Un braquage plutôt osé ! Des hommes armés se sont positionnés à Bafican bloquant la circulation et en prenant pour cible les véhicules et leurs passagers ainsi que des motocyclistes, rapporte bbc. Ils fouillent leurs victimes et les dépossèdent de leurs biens avant de les laisser repartir sans rien et de recommencer avec d’autres.

Un mort et deux blessés

Sommé de s’arrêter par les braqueurs, un motocycliste a heurté un arbre, en voulant forcer le passage. Il est mort sur le coup et le passager à l’arrière de sa moto a été gravement blessé.

Le chauffeur d’un autre véhicule arrivé quelques minutes plus tard sur les lieux a lui aussi refusé de s’arrêter à hauteur des braqueurs qui ont ouvert le feu sur sa voiture.

Gravement touché, il a été évacué vers l’hôpital régional de Ziguinchor ainsi que les deux autres victimes de la moto.