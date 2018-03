Sélectionneur du Bénin : les candidatures sont ouvertes, Kaizer Chiefs Komphela en lice

Alors qu’on attend un communiqué officiel pour annoncer l’ouverture de l’appel à candidature pour le poste de prochain sélectionneur, une source nous renseigne que cela a été déjà faite.

Plusieurs sujets ont déjà déposé leurs candidatures directement ou par le biais de leurs agents, nous informe t-on. Une publication de Bjoot a confirmé cette information, et même évoqué le profil du futur patron des Écureuils attendu par les autorités sportives. « Il est recherché un technicien hautement qualifié (UEFA A, Licence A Caf) et disposant d’une grosse expérience internationale en Afrique ou ailleurs. » Peut-on lire sur le média.

Si notre source n’a pas voulu faire mention d’entraîneurs locaux en lice, elle nous a révélé le nom de l’actuel manager de Kaizer Chiefs. Ce dernier nommé Steve Komphela (50 ans), est un ancien international sud-africain.

En tant que joueur, il a traîné ses bosses, entre autres à Gaziantepspor et au Çanakkale Dardanelspor en Turquie. Mais depuis qu’il s’est retrouvé sur le banc (2002-2003), il connaît son 6e club en tant qu’entraîneur en Afrique du Sud. L’homme a aussi été sélectionneur des jeunes Bafana Bafana U-20 et U-23 respectivement en 2004 et 2005-2008.

Devenu manager de Kaizer Chiefs depuis 2015, l’homme a envie de tenir la maison Écureuil. Est ce qu’il répond au profil pré-cité ?

L’ancien défenseur international sud-africain Steve Komphela a plusieurs cordes à son arc. L’homme en plus d’être professeur d’anglais fut un présentateur de télévision lorsqu’il était en Turquie.

Komphela a animé son propre « talk-show sur la chaîne de télévision Canakkale Dardanelspor AS où il a chanté des chansons folkloriques turques et raconté des blagues » informe Wikipedia. Il s’est fait un nom et incarne le respect de grand nombre de Sud-Africains à cause de son dévouement au travail, sa rigueur, etc.

Une assurance que d’ici quelques semaines, le nom du successeur de Tchomogo va être dévoilé.