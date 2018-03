Salon du Livre de Paris 2018 : le Bénin représenté par 4 auteurs et 2 éditeurs

Quatre auteurs et deux éditeurs représentent le Bénin à l’édition 2018 du salon du Livre de Paris. Il s’agit de Florent Couao-Zotti, Daté Akayi Barnabé-Atavito, Habib Dakpogan et Carmen Toudonou pour le compte des auteurs, et de Béatrice Lalinon-Gbado et Koffi Attédé pour le compte des éditeurs.

Grand rendez-vous annuel de la chaîne du livre francophone, le salon du livre de Paris, selon le ministre béninois du Tourisme et de la Culture, Oswald Homeky, offrira l’occasion aux auteurs et éditeurs béninois, de positionner le Bénin littéraire. A ce titre, quelques heures avant le départ de la délégation, le ministre Homeky a assigné aux représentants du Bénin, la mission de mieux représenter le pays et de révéler le Bénin littéraire.

Florent Couao-Zotti, représentant du ministre Homeky au salon du Livre de Paris, a, au nom de ses collègues, pris l’engagement de montrer à la face du monde, ce qu’est la littérature béninoise. Il a d’ores et déjà donné l’assurance que « la voix du Bénin sera très bien articulée et très forte à l’occasion de cet événement ».