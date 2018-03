Salimane Karimou : « ce n’est pas la première fois qu’il y aura année blanche » au Bénin

Dans le cadre des rencontres avec les syndicats de base initiées par le gouvernement, le ministre de l’enseignement maternel et primaire a rencontré, dans l’après-midi de ce lundi 19 mars, le Bureau Exécutif National du Front des syndicats de la maternelle et du primaire.

Cette rencontre élargie à d’autres Secrétaires Généraux, signataires de la motion de grève, a permis au ministre et sa délégation d’entretenir les représentants des enseignants sur les efforts du gouvernement pour la satisfaction de leurs revendications.

Après la présentation de la délégation ministérielle, les enseignants ont, à leur tour, manifesté leur insatisfaction. Ils ont fustigé les déclarations du ministre qui n’a pas apporté, selon eux, de nouvelles solutions que ce qu’ils savent déjà. Le Front a donc conclu que le gouvernement fait du surplace et ne veut pas céder.

Le ministre a repris la parole pour montrer sa désolation face à la ténacité des enseignants qui sont résolument campés dans leur position.

Vue la menace d’une année blanche qui plane sur l’école béninoise à cause de cette situation, le ministre semble avoir déjà déposé les armes et accepté la chose sportivement. Selon le compte rendu fait par le site 24haubénin.info, le ministre aurait affirmé que « Ce n’est pas la première fois qu’il y aura année blanche ». Pour Salimane Karimou, si l’année est blanchie cela ne sera pas un fait extraordinaire qui va ébranler le gouvernement en place. Il donne l’exemple d’une situation similaire survenue en 1989 et qui n’avait pas empêché le retour au pouvoir du Général Mathieu Kérékou en 1996. Plus loin, le ministre affirme ne pas être accroché à son poste et qu’en cas d’année blanche, chacun pourra ramasser ses clics et clacs.