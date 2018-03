Des lingots de métal précieux d’une valeur de plusieurs millions d’euros se sont retrouvés éparpillés sur le tarmac de l’aéroport de Yakoutsk en Russie, à la suite d’un problème technique rencontré lors du décollage d’un avion-cargo.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des lingots de métal précieux éparpillés sur le sol de l’aéroport de Yakoutsk, dans la région orientale de la Iakoutie, en Sibérie.

Les autorités locales ont annoncé le 15 mars qu’un avion avait déversé plus de trois tonnes d’or sur la piste, pour une valeur d’environ 100 millions d’euros, selon des experts interrogés par l’agence de presse Ria Novosti.

L’avion en question, un AN-12 de la Nimbus Airlines, transportait plus de neuf tonnes de matériel appartenant à la société minière et géologique de la région voisine de Tchoukotka, comme l’a confirmé le comité d’enquête russe. La cargaison non arrimée est tombée de l’arrière de l’avion lorsque la trappe s’est ouverte lors du décollage. La trappe fautive s’est détachée de l’avion et est tombée. Personne n’a été blessé pendant l’accident.

L’aéroport de Iakoutsk insiste toutefois sur le fait que l’avion était opérationnel et prêt pour le vol. Après avoir abandonné sa cargaison sur la piste, l’avion a poursuivi son vol et a réussi son atterrissage à l’aéroport de Magan. Le comité d’enquête n’a pas révélé la nature du métal perdu, mais la région orientale de la Russie est célèbre pour ses mines d’or et sa production de diamants.

L’agence de presse russe TASS a interrogé des fonctionnaires du ministère de l’Intérieur qui affirment que pas moins de 172 lingots d’or pesant au total 3,4 tonnes ont été récupérés. «Toute la cargaison a été retrouvée. Rien n’a été perdu», a assuré à l’agence Interfax Stanislav Borodiouk, représentant moscovite de la compagnie minière Kinross Gold.