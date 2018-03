Romuald Wadagni, grand invité du Bonds, Loans & Sukuk 2018

L’argentier national, s’envolera le 12 mars 2018 pour la capitale Sud-africaine. Romuald Wadagni partagera son expertise sur la « dette souveraine ». L’argentier béninois sera l’invité de l’Agence UMOA-Titres et partagera la scène avec le Directeur du Bureau de Gestion de la Dette du Nigéria, Patience Oniha les 13 et 14 mars prochain.

Romuald Wadagni, hôte du Directeur général l’Agence UMOA-Titres s’envolera pour Johannesburg en début de semaine prochaine. « Nous sommes ravis de vous annoncer que nous sponsorisons l’édition 2018 du Bonds, Loans & Sukuk (Bls) Africa les 13 et 14 Mars 2018 en Afrique du Sud ». C’est en ces termes qu’André Diouf a annoncé la nouvelle de la tenue de la conférence de Johannesburg sur le financement des économies.

Pour cette édition, l’Agence UMOA-Titres compte y participer avec son expert, Romuald Wadagni pour renforcer les capacités des participants venus des quatre coins du monde. Asie, Europe, Amérique et l’Afrique sont les différents invités à ces journées de l’information. L’Agence UMOA-Titres va à cet effet participer à diverses activités dont le panel sur la gestion de la dette souveraine avec Romuald Wadagni, Ministre de l’Economie et des Finances du Bénin et Patience Oniha, directeur du Bureau de Gestion de la Dette du Nigéria. Le Bls 2018 abordera les thématiques « la gestion de la dette souveraine », « le marché de la dette sur le continent africain » et « l’ouverture vers les marchés internationaux ».

La journée d’information sur les obligations, les prêts et les marchés émergents Sukuk réunira investisseurs et prêteurs asiatiques et émetteurs et emprunteurs des marchés émergents. Il s’agit d’une occasion pour les émetteurs et les emprunteurs de tenir plusieurs réunions sans rendez-vous avec des investisseurs et des prêteurs, et pour que les émetteurs et les emprunteurs puissent rencontrer un grand nombre d’investisseurs et de prêteurs en même temps.

Ce panel intitulé The Sovereign Debt Management Roundtable : Financing strategies to support GDP growth, increase foreign investment and infrastructure development portera sur les stratégies de financement pour soutenir la croissance du PIB, accroître les investissements étrangers et le développement des infrastructures, apprend-on de Dakar. Cette session d’ouverture, précise la source, est l’une des plus attendues. Elle offre une rare opportunité d’entendre des représentants souverains clés sur leurs prévisions de croissance économique, leurs projets à venir ainsi que leurs besoins et stratégies de financement.