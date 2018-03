Reprise de négociation gouvernement-syndicats: les questions de Wahounwa à Djogbénou

Pour la présidente de « conarab » Thérèse Wahounwa, les conditions ne sont pas requises pour que le gouvernement appelle encore à la table de la négociation les représentants des travailleurs. Et comme pour rafraîchir la mémoire au gouvernement, elle reprécise le contexte actuel dans lequel l’appel à une reprise des négociations est lancé par le gouvernement. Lire ci-dessous la série de questions énumérées par Thèrese Wahounwa.

Ministres de la ruse,

Vous appelez les travailleurs à la reprise. La grève n’est-elle plus illégale? Les sous défalqués de leurs salaires sont-ils retrocedés? La menace d’abandon de poste à partir du 5 mars ne pèse t-elle plus sur eux? Avez-vous oublié comment le gouvernement et les représentants des travailleurs se sont séparés la dernière fois?

Les SG encore moins les travailleurs ne sont pas à votre merci et ne le seront jamais. Au lieu d’assumer vos responsabilités, vous tentez par la ruse de les présenter comme ceux qui n’ont pas à coeur l’avenir du pays et des apprenants alors que c’est vous et votre président qui ne voulez écouter personne. Vous les appeler à la reprise alors qu’ils vous ont très clairement dit : « pas de reprise des négociations sans la retrocession des sous défalqués de leurs maigres salaires » qui du reste ont été confisqué pendant plus de deux semaines. Est-ce que ce minimum est dificile à comprendre puis à faire?

Le peuple n’est pas dupe, il sait le jeu auquel vous vous adonnez et ne vous pardonnera pas.

Travailleurs, restez souder et dét erminés car votre avenir et celui du pays en dépendent.

Thérèse WAOUNWA