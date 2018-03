Récap-Ecureuils : bonne nouvelle pour Emmanuel Imorou et mauvaise nouvelle pour Moise Adilehou

C’est pour le moment la 1ère bonne nouvelle en cette fin de saison, Emmanuel Imorou et Cercle Bruges ont obtenu la promotion en D1A ( L1 belge) .

Par contre en Grèce, le championnat a été suspendu, ce qui n’avantage pas forcement le Jeune international béninois Moise Adilehou, dans une belle forme sous les ordres de Jos Anigo à Levadiakos.

Ligue 1 France ( 29ème journée)

–Un Béninois à Amiens SC : 16e/20 avec 30 points

Khaled Adenon (32 ans), titulaire dans l’axe est allé chercher le point du nul à Dijon avec Amiens (1-1). Amiens est à deux points de la zone rouge. Prochain match le samedi 17 mars à domicile contre Troyes 1er relégable.

Stats : 25 matchs, 8 cartons jaunes

–Deux Béninois à Bordeaux : 09e/20 avec 37 points

Le franco-béninois, Jules Kounde (19 ans), 90 minute pour Kundé et match nul et vierge (0-0) contre Angers. Bordeaux, conserve sa 9e place avec 37 points. Bordeaux son club reçoit Rennes samedi 17 mars prochain.

Stats : 9 matchs, 1 but, 0 carton

Olivier Verdon ( 22 ans): blessé au genou depuis le 19 novembre a raté son 17e match.

Stats : 1 match (11 minutes contre Marseille)

Ligue 2 ( 29ème journée)

–Deux Béninois à Niort : 14e/20 avec 32 points

David Djigla (22 ans), Aligné sur le côté gauche de l’attaque de Niort, David Djigla n’a pu rien faire, pour empêcher la défaite contre Lorient. Les Niortais comptent ainsi 4 défaites pour en 5 matchs de L2. Le jeune excentré droit venu du Bénin est en pleine confiance. Niort se déplace à Bourg-en-Bresse (1er non-relégable) ce vendredi 16 mars avec surement pour objectif de faire oublier aux supporters la précédente défaite.

Stats :16 matchs, 3 buts, 3 cartons jaunes.

Stats : Saturnin Allagbé (25 ans) blessé reste bloqué à 19 matchs, 1 carton jaune et 6 clean scheets.

–Un Béninois à Lens : 15e/20 avec 31 points

Djiman Koukou (27 ans), le milieu international béninois ne bénéficie pas entièrement de la confiance de son coach Sikora. Absent lors de l’élimination de Lens en Coupe de France (quart de finale), le milieu international béninois a fini le match tel débuté sur le banc. Après le match à score de parité 1-1 contre GFC Ajaccio, Lens sans Djiman Koukou a chuter à domicile 0-1 face à Bourg-en-Bresse. Un résultat qui n’a pas été du goût des supporters du club qui l’ont fait savoir à travers des affiches et banderole avec des messages offusquant.

Stats : 13 matches, 1 but, 1 carton jaune.

–Un Béninois à l’AJ Auxerre : 11e/20 avec 40 points

Jordan Adéoti (28 ans), AJ Auxerre et Adéoti sont allés frapper un gros coup à Sochaux le mardi 13 mars. A l’occasion du match en retard de la J-28, le béninois capitaine des Aja passeur sur le 2-0 a activement participé à la correction infligée à Sochaux (4-0) à l’extérieur. Les Aja, au stade Lozai (Le Petit Quevilly), vont tenter de confirmer leur bonne forme contre Quevilly-Rouen lors de la 30e journée le vendredi 16 mars prochain.

Stats : 26 matchs, 3 buts, 4 cartons jaunes.

–Un Béninois à Brest : 9e/20 avec 47 points

David Kiki (24 ans L’opération ascension a repris avec David Kiki. Le défenseur international béninois crédité de 90 minutes a participé à la laborieuse victoire 2-1 à Auxerre. Brest reste à 2 points d’une éventuelle position de barragiste. Brest reçoit pour le compte de la J-30 Nimes (2e), ce lundi 19 mars.

Stats : 8 matchs (+3 depuis Niort), 1 carton jaune.

Premier League en Angleterre (30ème journée)

–Un Béninois à Huddersfield : 15e/20 avec 31 points

Steve Mounie (23 ans), Swansea a tenu en échec le samedi 10 mars dernier, Huddersfield et Steve Mounié (0-0) au John Smith’s Stadium. Le joueur du mois de février côté Terriers, international béninois sait que la réception de Crystal Palace (18e) le samedi 17 mars prochain reste donc un challenge.

Stats : 21 matchs, 6 buts, 2 cartons jaunes.

Turquie Super Lig (25ème journée)

–Un Béninois à Genclerbirligi : 14e/18 avec 26 points

Stéphane Sessegnon (33ans), après la défaite 1-0 contre Alanyaspor à domicile le 04 mars dernier, les fans du vent d’Ankara s’attendaient à un sursaut d’orgueil face à un géant de la Super Lig. Malheureusement, Stéphane Sessegnon et ses coéquipiers n’ont pu mieux faire qu’un échec de suite (1-0). Ceci à 9 journées de la fin du Championnat turc. Prochain match à domicile au Ankara 19 Mayis Stadyumu contre Akhisar Belediye (10e).

Stats : 7 matchs, 1 but, 2 carton jaune.

– Un béninois à Yeni Malatyaspor : 9e /18 avec 34 points

Fabien Farnolle(33ans), Contre Fenerbahce, le Yeni de Farnolle a été impuissant à domicile, en concédant une défaite 2-0. Une fois le week écoulé, le gardien international béninois a assisté depuis le banc à ce match perdu. Le 13 décembre 2017 a été sa dernière apparition en Cup.)

Stats : 2 matchs en Cup et 2 de Championnat.

Première division en Chypre (28ème journée)

–Un Béninois a L’Apoel Nicosie : 2e/14 avec 67 points

Michael Poté (33 ans), le club de l’attaquant béninois a été surclassé par Apollon (1er) après le 0-0 contre Larnaca 4e . Poté, est rentré à la 59e et est resté muet. Depuis le 17 janvier 2018, l’ancien buteur d’Adana n’a plus retrouvé le chemin des filets. L’attaquant béninois est le 3e buteur de son club avec 20 matchs, 8 buts. Le belge de Camargo Igor 12 buts est en tête et vient en 2e position le norvégien Zahid Ghayas 9 buts.

Stat : 21 matchs, 8 buts, 2 carton jaune.

Erste Liga en Autriche (L2, 23ème journée)

–Un Béninois à l’Austria Lustenau : 6e/10 avec 29 points

Jodel Dossou (25 ans), Jodel Dossou après l’enterrement de son Père, a participé le vendredi 9 mars à la victoire à domicile de son club Lustenau. Après une défaite en son absence, Jojo a été vu durant 57 minutes. Alors que son équipe était à 1-1, ses coéquipiers vont faire le job pour la brillante victoire 3-1. Autria Lustenau et Jojo se déplacent au Stade Alpenstadion (Wattens) pour jouer le club 8e.

Stats : 18 matches, 3 buts, 2 cartons jaunes et 1 rouge

Bundesliga en Allemagne (26ème journée)

–Un Germano-Béninois à Aue: 16e/18 avec 30 points

Sebio Soukou (25 ans), Le point du nul (0-0) ramené de chez l’Union Berlin n’arrangent pas le germano-béninois Soukou et son club Aue. Toujours en position de barragiste pour le maintien, la réception de Furth ce lundi 19 mars s’annonce épique.

Stats : 13 matchs 4 buts pour le milieu de terrain Germano-béninois.

Proximus League en Belgique (Équivalent L2; promotion D1A)

– Un béninois à Cercle Bruges : Promotion en D1A

Emmanuel Imorou (29 ans), titulaire, l’international béninois crédité de 81e minute a participé à cette victoire 3-1 contre le Beerschot Wilrijk, synonyme de montée du Cercle Bruges en Jupiler Pro League. Défait 1-0 en barrage aller pour la montée en D1A, les Groen-Zwart se sont survoltés pour ramener le club en Ligue 1. Selon 7sur7 « Descendu dans l’antichambre du football belge au terme de la saison 2014-2015, le Cercle remonte donc en première division après 3 saisons à l’échelon inférieur. Triple champion de Belgique, le Cercle jouera sa 80e saison au sein de l’élite en 2018-2019, la première en tant que club satellite de l’AS Monaco, actionnaire majoritaire depuis mai 2017. » Et un béninois pourrait faire partie de ce groupe la saison prochaine Emmanuel Imorou.

Stats : 15 matchs, 1 carton jaune.

Super League en Grèce (L1; 25ème journée)

–Un Béninois à Levadiakos : 10e/16 avec 30 points

Moise Adilehou (22 ans), titulaire pour la 6e fois de suite, le défenseur international béninois et son club ont été contraint au partage des ponts (1-1) sur la pelouse de Lamia. L’ancien joueur du FC Porto prend des galons, mais malheureusement en raison des récents incidents lors du match PAOK et AEK le gouvernement a suspendu le championnat grec. Adilehou connait la meilleure saison de sa carrière.

Stats : 13 matchs, 3 cartons jaunes.

MLS aux USA (L1 ; 2ère journée)

–Un Béninois à New York City: 2e/11 avec 6 points

Cédric Hountondji (24 ans), en attente de sa première apparition. Convoqué, le défenseur international béninois a vécu cette victoire depuis la touche. Le club du béninois enchaîne une 2e victoire 2-1 contre Los Angeles Galaxy en conférence Est (Major League Soccer).