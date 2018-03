RDC : l’opposant en exil Moise Katumbi lance son parti pour remplacer Joseph Kabila en décembre 2018

L’opposant congolais en exil et candidat à la présidentielle Moïse Katumbi a lancé lundi 12 mars 2018 en Afrique du Sud son parti politique « Ensemble pour le changement » en vue des élections générales prévues le 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo.

« Nous livrerons la bataille de l’alternance et nous la gagnerons », a lancé Moïse Katumbi devant quelques centaines de partisans réunis dans un hôtel de la banlieue de Johannesburg. « Ce combat et cette victoire de l’alternance sont une cause nationale (…). Ainsi nous avons décidé de mettre en place un mouvement politique dénommé +Ensemble pour le changement+ », a-t-il ajouté. « Notre plateforme politique doit gagner les élections à tous les niveaux: présidentielle, législatives, provinciales et locales », a-t-il déclaré.

Sous le coup d’une condamnation à trois ans de prison dans une affaire d’immobilier dans son pays, Moïse Katumbi, richissime homme d’affaires, vit depuis près de deux ans en exil en Belgique. Les autorités congolaises ont promis de l’arrêter dès son retour au pays. Et c’est depuis l’Afrique du Sud que l’ex-gouverneur de la province congolaise du Katanga (sud-est) et ancien allié de poids du président Joseph Kabila, a lancé son mouvement lundi. Il n’a pas indiqué s’il comptait rentrer dans son pays, et à quelle date.

La formation de Moïse Katumbi a reçu le soutien d’une quinzaine de petits partis de l’opposition, au terme d’une réunion de trois jours dans la banlieue de Johannesburg. L’opposant a ensuite déroulé son programme de gouvernance. Il promet de mobiliser 100 milliards de dollars pour relancer la République démocratique du Congo. Il souhaite également consolider la paix dans le pays s’il est élu.

Moïse Katumbi Chapwe, né le 28 décembre 1964 à Kashobwe au sein de l’ethnie bemba, est un riche homme d’affaires et un homme politique de la République démocratique du Congo. Il a été gouverneur de la province du Katanga de février 2007 au 29 septembre 2015, date à laquelle il démissionne du gouvernorat. Depuis 1997, il est le président du Tout Puissant Mazembe, club de football congolais, sacré cinq fois champion d’Afrique et finaliste de la Coupe du monde des clubs en 2010.

En 2015, Moïse Katumbi est décrit comme « le deuxième homme le plus puissant en République démocratique du Congo après le président Joseph Kabila » par l’hebdomadaire anglais The Economist et « personnalité de l’année 2015 » selon un sondage mené par le magazine Jeune Afrique auprès de ses lecteurs. Moïse Katumbi Chapwe fait partie de la coalition de l’opposition « Le Rassemblement ».