PSG: voici le montant vertigineux pour laisser filer Neymar ..au Real ou au Barça ?

Malgré sa blessure, l’attaquant brésilien du PSG Neymar (26 ans) à des jambes « diamantés ». Alors qu’il croyait sortir de l’ombre de Messi pour s’affirmer en Europe, sa venue au PSG avec le mercato XXL n’a pu permettre au club de la capitale de passer un cap en Ligue des Champions.

Selon plusieurs médias européens, un probable départ serait possible vers l’Espagne pour le montant vertigineux de 400 millions d’euros.

Selon Eurosport, « Le PSG réclame 400 millions d’euros », a titré à sa « Une » le quotidien madrilène AS ce vendredi. L’argent peut tout ! Même si le président Nasser ne voit pas son bijou partant cet été « Nasser Al-Khelaïfi, répète qu’un départ du Brésilien cet été est impossible, mais en réalité, le PSG pourrait ouvrir les portes à son étoile en cas d’offre de 400 millions » a rapporté du média espagnol Eurosport.

Selon Footmercato, AS informe que « des émissaires ont donc été envoyés à Paris pour rencontrer le père de Neymar et deux avocats, pour jeter les bases d’une future négociation« . Le média ibérique informe qu’il faudra le chèque de 400 M€ pour mettre d’accord le PSG. Un montant que le Real serait disposé à décaisser en plus d’un bon salaire pour le brésilien dont le contrat court jusqu’en 2022.

« Neymar a demandé à revenir au Barça » a titré Mundo Deportivo, un média barcelonais. Ce dernier annonce que « Neymar allait revenir au Barça lors de l’été 2019« . La grosse interrogation est de savoir si le Barça serait prêt à décaisser ce montant de 400 M€ ?

Un montant qui fait parler Zinédine Zidane,

» Je ne vais pas parler d’un joueur qui n’est pas le mien. 400M€ ? Ils l’ont payé 222M€. Quand le Real m’a acheté, c’était 72M€ et …. Ça me semblait déjà fou. 10 ans après, on paie 222 M€ pour un joueur. Et dans 10 ans, voire, plus tôt, on dépensera 400M€. C’est comme ça « , a déclaré l’entraîneur du Real en conférence de presse dans des propos rapportés par Marca.

Neymar va continuer à animer ce feuilleton mercato jusqu’à son départ en raison du montant du transfert. Par ailleurs, la somme de 400 M€ est à prendre avec des pincettes à annoncer un média français.