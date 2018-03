Premier League J-30 : Steve Mounié et Huddersfield tenus en échec par Swansea

Les Gallois de Swansea ont fait une bonne opération ce samedi 10 mars, après le 0-0 contre Huddersfield au John Smith’s Stadium.

Malgré les 80% de possessions, et l’expulsion de Jordan Ayew (11e), les Terriers n’ont pu remporter le gain de la partie.

L’attaquant international béninois Steve Mounié a joué l’intégralité du match. Le natif de Parakou a manqué le cadre sur une tentative de frappe à la 61e et une autre non cadrée 86e .

Titulaire depuis 5 matchs, le béninois est en pleine confiance. Le joueur du mois de février côté Terriers reste sur 21 matchs pour 6 buts en Premier League. Huddersfield est classé 15e avec 31 points à 4 points du premier relégable, son futur adversaire.

La réception de Crystal Palace (18e) le samedi 17 mars prochain reste donc un challenge. Une victoire va permettre à Steve et ses coéquipiers de se mettre à l’abri de la pression à 8 journées de la fin de saison.

BWF Member Stephen Beardsell has presented February Player of the Month Steve Mounie with his champagne! (HM) pic.twitter.com/v2f4gmMgID

