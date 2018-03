Préliminaires Aller – Coupe Caf : Enyimba FC consciente de l’enjeu, Energie FC engagée mentalement

La délégation d’Enyimba est rentrée à Cotonou dans la soirée du dimanche 04 mars 2018, en marge de la 1/2 finale aller, de la Coupe Caf qui les oppose à Energie FC du Bénin ce mercredi 07 mars à 16 H au stade Mathieu Kérékou.

Sous la supervision du coach Paul Aigbogun, les joueurs d’Enyimba se sont entraînés l’après-midi du lundi 05 au stade René Pleven à Akpakpa.

Pendant que les Nigérians étaient à Akpakpa, Stanislas Akélé et ses poulains faisaient le même exercice au stade Mathieu Kérékou. Cette dernière séance avant la reconnaissance de terrain ce mardi 6 mars a permis aux deux techniciens de faire les derniers réglages et donner les dernières consignes.



Les nigérians sont venus au Bénin pour un résultat positif. Le gardien international Ghanéen d’Enyimba Fatau Dauda l‘a fait savoir avec euphémisme à un média local, avant le départ pour le Bénin . Ce dernier a dit ne pas vouloir sous-estimer l’équipe d’Énergie FC malgré leur modeste parcours en compétition africaine.

« Nous voulons gagner la Coupe de la Confédération et pour y parvenir, il est important de gagner un match comme celui-ci.« , peut-on traduire de ses déclarations à nos confrères de Completesportsnigeria.

« Énergie FC n’est pas un grand nom en Afrique, mais nous allons les traiter comme un », a déclaré l’ancien gardien de but d’Ashanti Gold, d’Orlando Pirate, gardien de but du Ghana à la Coupe du monde 2014. Il va lancer pour finir qu’ils ne prendront pas cette équipe à la légère en raison des précédentes prestations (contre Hafia FC).

Alors que du côté du Bénin, le groupe compacte mise sur son mental pour déjouer une fois encore le plan d’un autre géant d’Afrique comme se fut le cas contre Hafia FC de la Guinée. « Le match joué en Guinée nous servira de base, car le groupe est mentalement prêt. Grâce au coach, on a depuis notre retour essayé de corriger les lacunes constatées contre Hafia Fc. Tout n’est pas parfait, mais on fera tout pour faire honneur au peuple béninois », a rassuré un cadre de l’équipe des Électriciens.

Qui est l’adversaire d’Energie Fc ce mercredi 07 mars ?

Enyimba International Football Club est un club du Nigéria, actuel 4e de la NPFL (Nigeria Professional Football League), après 11 journée dont 1 match en retard. Fondée en novembre 1976, l’équipe est située dans la ville d’Aba. Dauda Fatau, Mohammed Farouk tous ghanéens, le nigérien Osadiaye Joseph et le milieu international togolais Atchou Franco sont les 4 étrangers du club. L’équipe est surnommée Éléphant (du) Peuples ou les Guerriers Aba (Peoples’ Elephant, or The Aba Warriors).

Parcours en compétitions Locales (Source Wikipédia)

Championnat du Nigeria (7) :

Champion : 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2010 et 2015.

Vice-champion : 2004, 2013 et 2014.

Coupe du Nigeria (4) :

Vainqueur : 2005, 2009, 2013 et 2014.

Finaliste : 2010 et 2011.

Supercoupe du Nigeria (3) :

Vainqueur : 2001, 2003 et 2010.

Finaliste : 2002 et 2009.

Parcours en compétitions internationales (Source Wikipédia)

Ligue des champions de la CAF (2) :

Vainqueur : 2003 et 2004.

Supercoupe de la CAF (2) :

Vainqueur : 2004 et 2005.