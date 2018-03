Polémiques autour du nouveau décodeur HD : les clarifications de Canal+ Bénin (vidéo)

Suite aux polémiques suscitées par le nouveau décodeur HD de Canal + , la direction générale de Canal+ Bénin a fait des clarifications sur cette nouvelle offre du Groupe qui fait couler beaucoup d’encres et de salives depuis quelques jours. C’est à la faveur d’une interview exclusive accordée à Bénin Web TV.

En effet, le groupe canal+ a lancé mi-février 2018, un nouveau décodeur HD (Haute Définition) devant permettre à ses abonnés de bénéficier d’une meilleure qualité d’image. Si dans le fond, les abonnés apprécient l’innovation apportée par le groupe, c’est le coût nécessaire pour s’offrir le nouveau décodeur qui semble laisser un gout amer au niveau d’une bonne partie des trois millions d’abonnés dont dispose le groupe en Afrique.

Il s’agit selon Afousath Traoré, Responsable à la Communication de Canal + Bénin, d’un problème d’information. Selon elle, cette nouvelle offre de canal+ répond à la demande des clients ( près de 7 abonnées sur 10 le réclamaient) et n’est destinée qu’à ceux qui désirent bénéficier d’une qualité d’image supérieure et disposant du matériel adéquat. A en croire ses explications, il ne s’agit pas d’une obligation. « Considérez qu’elle n’existe pas. Vous n’avez pas d’obligation, aucune obligation à changer votre décodeur », a t-elle clarifié.

S’expliquant sur le coût d’acquisition du nouveau décodeur qui est actuellement fixé à 25 000 Fcfa, prix que beaucoup jugent excessif en faisant une comparaison aux offres fournies par le même groupe en France où le décodeur est échangé gratuitement, Afousath Traoré se veut être catégorique: « la comparaison entre la France et l’Afrique n’est pas valable ». Selon elle, il s’agit en France d’une opération qui consiste à remplacer un matériel HD contre un autre matériel HD dans une opération qui consiste à procéder à un « changement de matériel par rapport à la réception d’un certain signal ». En clair, conclut-elle, « ce n’est pas du tout le même type d’opération » qui a cours actuellement en Afrique, c’est pourquoi, répondant aux comparaisons sur la gratuité dont ont fait preuve dernièrement les réseaux GSM au Bénin en changeant gratuitement leur Sim GSM, elle estime qu’il serait impossible de comparer un décodeur à une carte Sim.

Faut-il le préciser, Canal+ HD est la version Haute Définition de la chaîne cryptée. Il s’agit d’une résolution d’image 4 fois supérieure à celle d’une image en qualité standard et la pureté du son qualité Dolby procure une expérience plus enrichissante. Rappelons aussi que la résolution HD offre des couleurs plus réalistes et éclatantes, et rend les détails plus saisissants.