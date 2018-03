Polémique autour du salaire des ministres: saisie, voici la décision rendue par la cour

Suite au recours introduit au secrétariat de la cour constitutionnelle le 10 Juin 2017 par le sieur Paul Mapoga contre le gouvernement du président Patrice Talon qui , selon le requérant aurait violé l’article 26 de la constitution de 1990 et l’article 10 de la loi organique de la haute juridiction, la cour constitutionnelle dans une décision DCC 18 – 045 du 20 Février 2018 a déclaré « qu’il n’y a pas lieu à statuer en l’Etat ».

Dans sa requête, le sieur Paul Mapoga reprochait au chef de l’Etat de payer gracieusement ses collaborateurs qui sont passés pour les uns d’un salaire de 1.800.000 Fcfa à 8.000.000 Fcfa et pour les autres de 1.800.000 Fcfa à 16.000.000 Fcfa.

A en croire l’auteur de la requête, cette rémunération viole l’article 26 de la constitution et surtout l’article de la loi organique sur l cour constitutionnelle qui dispose que : « les membres de la Cour constitutionnelle reçoivent un traitement égal au moins à celui alloué aux membres du Gouvernement ». Appréciant la supposée augmentation des salaires des ministres, le requérant estime qu’il y a une sorte de discrimination dont sont victimes les membres de la cour constitutionnelles eu égard à l’article 3 de la loi n° 2001-28 du 11 décembre 2001 et à la loi n° 2001-29 du 11 décembre 2001 en ses articles 8, 9, 11 et 12 qui alignent les avantages alloués aux membres de la Cour constitutionnelle et de la Haute Autorité de l’Audio-visuel et de la Communication (HAAC) sur ceux des membres du Gouvernement.

Mais dans l’analyse du recours, la haute juridiction dans son appréciation a jugé qu’il n’y a pas lieu à statuer en l’Etat puisque le requérant n’a pas mis à la disposition de la cour des éléments d’appréciation de sa requête. Lire ci-dessous la décision DCC 18 – 045 du 20 Février 2018.

DECISION DCC 18 – 045 DU 20 FÉVRIER 2018: