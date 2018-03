Passeport de l’Union Africaine : déjà les premiers citoyens détenteurs, le milliardaire Tony Elumelu

Le sommet de l’Union africaine qui s’est tenu du 17 au 21 mars 2018 à Kigali au Rwanda aura le mérite d’honorer le banquier philanthrope Tony O. Elumelu.

Réunis, à l’occasion du sommet extraordinaire de l’Union africaine (UA), pour la signature de l’accord-cadre de la Zone de libre-échange continentale (ZLEC), les chefs d’État africains ont eu l’ingénieuse idée d’honorer l’apôtre de « l’africapitalisme » Tony O. Elumelu par le passeport de l’Union Africaine qui lui permet de visiter les 54 pays du continent noir, sans visa!

Today, @TonyOElumelu was presented w the African Union Passport which allows him visit all 54 African Union nations, visa-free! This is a big step towards creating an enabling environment for cross-border trade for #AfricanEntrepreneurs & indeed a big win for African integration! pic.twitter.com/844UfediZY — Tony Elumelu FDN (@TonyElumeluFDN) March 19, 2018

« C’est une avancée louable et je suis honoré d’être l’un des premiers à détenir ce passeport [Passeport de l’Union Africaine, ndlr] avec un accès sans entrave aux 54 pays africains. Je félicite l’Union Africaine pour ce pas dans la bonne direction. Continuez ce beau travail! « a déclaré le Président de Heirs Holdings et du Groupe UBA et Promoteur de la Fondation Tony Elumelu sur sa page tweeter.

This is a welcome development & I'm honoured to be one of the first to hold this @_AfricanUnion passport with unfettered access to all 54 African countries. I commend the @_AfricanUnion for this step in the right direction. Keep up the good work! #Africapitalism https://t.co/t5C5xjVeug — Tony O. Elumelu, CON (@TonyOElumelu) March 21, 2018

Le milliardaire nigérian, l’un des plus courtisés du continent, à 54 ans dirige simultanément l’une des grandes banques d’Afrique, United Bank for Africa (UBA), présente dans dix-neuf pays, à Londres et à New York, et Transcorp, le plus important conglomérat coté en Bourse au Nigeria. Sans compter sa société d’investissements, Heirs Holdings, grâce à laquelle il détient des parts dans des secteurs aussi variés que les hydrocarbures, les services financiers, l’hôtellerie, la pétrochimie, l’agriculture, les infrastructures et l’énergie.

Conseiller des jeunes entrepreneurs africains par sa fondation, la vision du richissime philanthrope homme d’affaires Tony Elumelu est de créer, une institution présente sur tout le continent, détenue et gérée par des Africains, capable de servir une nouvelle génération d’entrepreneurs africains d’où la philosophie économique, qu’il appelle l’Africapitalisme.

La Fondation, à travers le Programme d’Entreprenariat Tony Elumelu (TEEP), met à disposition des africains un capital de plus de 100 millions de dollars (environ 50 milliards de francs Cfa ) au cours des 10 prochaines années, à 10.000 entrepreneurs africains, avec l’objectif de créer plus d’un million d’emplois. Le programme est à sa quatrième édition en cette année 2018 avec plus de 150.000 projets souscrits. Seules 1000 startups seront sélectionnées pour bénéficier d’une formation intense et d’une enveloppe de 5000 dollars (environ 3 millions de francs Cfa) non remboursable, pour le financement de la première phase de leurs projets.