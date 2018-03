Panafricanisme : et si Kemi Seba calmait un peu ses ardeurs !

Si Kemi Séba doit critiquer tous les dirigeants africains qui se rendent en France, et bien il a du pain sur la planche. L’activiste franco-béninois n’a pas raté le président libérien George Weah après sa récente visite à Macron où ce dernier à promis de l’aide au Libéria.

Après avoir répété à maintes reprises sur la chaîne d’information Sikka Tv que l’acte de George Weah n’est autre chose qu’une trahison vis-à-vis de toute la jeunesse africaine dont il était un symbole, il va falloir que Kemi se répète quant on lui demandera son avis sur la visite de Patrice Talon le président béninois à l’Elysée lundi 5 mars dernier.

D’après ce que l’on sait, la lutte menée par le panafricaniste Kemi Seba est principalement pour une « rupture de fond et de forme avec la France » ; mais cet idéal risque de ne jamais voir le jour quant on voit ce que représente la fameuse France pour les dirigeants africains qui en font une mère chez qui il faut demander de l’argent, de l’aide militaire, la permission de faire telle ou telle chose et qui à le droit de contrôle sur tous leurs faits et gestes.

Certes, cette forme de coopération est à dénoncer et sur ce coup l’activiste est dans une lutte légitime et surement exprime ce que pense une grande majorité d’africains. La politique de la françafrique a toujours été dénoncée par plusieurs personnalités mais sans presqu’aucun retour favorable ne se sente.

Toutefois, rompre avec la françafrique certes est indispensable pour amorcer un développement en Afrique, mais il faut garder les pieds sur terre car la rupture avec le système ne devrait pas signifier une rupture totale avec un potentiel partenaire. Quelque soit ce que pensent les africains, la France à suffisamment profité de l’Afrique pour aujourd’hui, il faut le reconnaitre, être une puissance avec qui il faut compter.

L’idéal donc serait de revisiter les différents accords de coopération avec ce pays et d’autres pays occidentaux afin d’équilibrer les intérêts de chacun au lieu de se laisser gruger volontairement par ceux-ci, sous prétexte qu’ils viennent en aide à un tel ou tel Etat. Ceci passe déjà par une prise de conscience interne des africains et une harmonisation des luttes pour une autodétermination des Etats africains.