Océanne Ganiero : la Bourse olympique « me donne des raisons de rêver davantage » (vidéo)

La championne d’Afrique en titre (Kumité -55 Kg) Océane Ganiero (23 ans) ceinture noire “3e Dan” a été récemment retenue parmi les six béninois, boursiers de la Solidarité olympique. Au cours d’un entretien exclusif (vidéo) ce jeudi 1er mars, elle nous a fait part de sa joie, du planning de travail pour atteindre son objectif (la qualif aux JO, 2020). » Maintenant que le Karaté sera aux Jeux olympiques, plus rien ne sera pareil » a-t-elle dit. Car le Karaté va connaître ses 1er JO en 2020.

Nos civilités Océanne Ganiero, vous êtes désormais boursière olympique,

Comment aviez-vous reçu la nouvelle ?

J’ai reçu le message par « SMS » de la part du président de la Fédération, Euh… Quand j’ai lu, j’étais très contente. J’étais super heureuse parce que …. ça me donne des raisons de rêver davantage.

Est ce à dire que le travail sera corsé ?

Absolument, maintenant que le Karaté sera aux Jeux olympiques, plus rien ne sera pareil. Déjà à l’open de Paris, on a senti que la pression a vraiment monté aux niveaux de tous les athlètes qui en veulent. Et donc le travail sera multiplié par 10 en fait, voir plus.

A part les athlètes du Top 10, par quels autres moyens peut-on se qualifier ?

A part les 10 meilleurs de chaque catégorie, il y a le circuit, et les compétitions qui donnent un moins de points. Le circuit, ce sont les grandes compétitions (Open de Paris, Rotterdam, Istanbul, Dubaï, Maroc, etc. ). Il y a le Championnat d’Afrique et le Championnat du Monde qui aussi donnent de gros points.

Alors quelle sera la prochaine destination de la Boursière Olympique (au nom de la Solidarité) ?

C’est le Maroc, dans la première semaine du mois d’avril. On n’a fait le point des différentes compétitions, surtout, celles les plus importantes. Après, il me faudra un accompagnement matériel et financier pour pouvoir participer à toutes ces échéances. Mais on a fait un planning avec le président et Pierre Monique (entraîneur à saint Brice en France, Directeur technique départemental).

NB: Celtius Dossou-Yovo (Judo), Jehudiel Kiki (Taekwondo), Privel Hinkanti (Aviron), Odile Ahouanwanou (Athlétisme), Noëlle Yarigo (Athlétisme) et Océanne Ganiero (Karaté) sont les six athlètes béninois choisis pour les bourses de la Solidarité olympique.