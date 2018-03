Noël Chadaré: « la grève continue pour le moment… »

Le secrétaire général de la Confédération des organisations des syndicats indépendants (Cosi-Bénin), à la sortie de la rencontre de négociation avec le gouvernement, a fait le point des échanges.

A l’en croire, il y a eu une légère avancée par rapport aux rencontres précédentes mais il reviendra à la base de décider de la suite à donner au mouvement par rapport à cette légère avancée.

Il a donc affirmé que la grève continue en attendant qu’un compte rendu soit fait aux travailleurs à travers les assemblées générales pour recueillir leur avis sur la conduite à tenir. « Même si on avait eu des millions pour chaque travailleur aujourd’hui, le bon sens nous recommande d’aller vers les travailleurs pour rendre compte et après cela nous aviserons », a-t-il précisé. Pour ce dernier, il ne revient par aux secrétaires généraux de mettre fin à la grève. « C’est la base qui a toujours décidé et qui décidera une fois encore », a t-il martelé. Il a également abordé la question de la rétrocession des fonds défalqués sur salaire pour fait de grève et qui reste une condition non négligeable pour une sortie de crise.

Quant au ministre Abdoulaye Bio Tchané, le principal négociateur du gouvernement, cette rencontre a sorti quelque chose de positif qui va contribuer au dégel de la crise rejoignant ainsi, la plupart des syndicalistes qui semblent partager le même sentiment.