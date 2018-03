Négociation gouvernement – syndicats: voici le point des échanges de ce jour fait par Abdoulaye Bio Tchané

Dans une déclaration faite à la presse, le ministre d’Etat chargé du plan et du développement revient sur l’essentiel à retenir de cette séance d’échange qui a duré 4 h d’horloge.

« Nous venons de finir 4h de discussions avec les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales. Nous sommes, au gouvernement, heureux de savoir que les partenaires sociaux ont accepté la main tendue du gouvernement en répondant présents à la séance de ce jour. Je suis donc heureux de vous dire que le dialogue a repris dans l’intérêt de toutes les parties et surtout de nos compatriotes.

La rencontre de ce jour a permis des avancées significatives dans le dialogue social .Le gouvernement a fait au cours de cette séance, le point sur les différents arrêtés concernant le statut particulier des enseignants .Les propositions ont donc été faites et discutées avec les centrales. Les partenaires sociaux, en notant les progrès ainsi accomplis, ont promis de faire un compte rendu à leur base et de nous revenir.

Sur le sujet, je ne doute pas qu’un terrain d’entente pourrait être trouvé car les responsables syndicaux ont pu constater la bonne foi et la flexibilité du gouvernement qui a bien tenu compte de leurs observations dans les discussions.

Ensuite comme convenu lors de nos précédentes rencontres et à l’arrêté de l’ordre du jour, les ministres ont rendu compte des négociations sectorielles notamment au niveau des enseignements primaires et secondaires. Au vu des résultats de ce jour, au nom du Président Patrice Talon et de l’ensemble du gouvernement, j’appelle avec la solennité requise les enseignants ,les fonctionnaires du ministère de la santé et les autres fonctionnaires de l’administration béninoise à reprendre le travail dans l’intérêt général de la nation .

Je réaffirme ici l’engagement du gouvernement à poursuivre le dialogue et à œuvrer pour une sortie de crise dans l’intérêt de tous. »