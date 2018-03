MTN est et demeure au Bénin ! (communiqué)

Suite aux articles et informations circulant dans les journaux et les médias sociaux, qui rapportent que MTN pourrait quitter le Bénin à cause du coût élevé des redevances liées aux frais de fréquences, la Direction Générale de MTN rassure son aimable clientèle qu’il n’en est rien. MTN est toujours au Bénin et continue de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement sur le sujet des frais de fréquences.

MTN n’a pas cessé d’investir dans son réseau, recrutant de nouveaux employés et attribuant des contrats pluriannuels aux PME locales et aux entreprises qui travaillent avec elle.

Nous cherchons avant tout à faire en sorte que les négociations aboutissent et notre priorité est de trouver le compromis viable et durable qui permette à MTN de poursuivre ses opérations et de fournir des services numériques de qualité aux clients.

Nous rassurons le peuple béninois sur notre engagement et remercions nos clients pour leur confiance sans cesse renouvelée.

La Direction Générale