La mort de deux sénégalais à Madrid suscite de vives émotions

Après la mort de deux ressortissants du Sénégal à Madrid dans des circonstances plutôt flouent, les autorités sénégalaises et espagnoles ont entamé des tractations pour tenter de comprendre ce qui s’est passé.

Selon plusieurs versions de témoins des circonstances de la mort des deux ressortissants sénégalais, le premier, Mame Mbaye Ndiaye aurait eu une attaque cardiaque après une course poursuite avec la police et des coups à lui portés par ces derniers. Quant au second Ousseynou Mbaye, il aurait été tué par balle lors des échauffourées avec la police espagnole.

Ce que l’on sait pour l’instant, le président sénégalais Macky Sall et la maire de Madrid, Manuela Carmena ont demandé l’ouverture d’une enquête judiciaire afin de déterminer les réelles causes de ces morts et de situer les responsabilités.

En attendant, selon bbc, le Directeur générale des sénégalais de l’extérieur s’est rendu à Madrid. Les associations de soutien de la diaspora sénégalaise se mobilisent aussi, apportant leur aide morale aux familles des victimes. Souleymane Alioune Diallo, président de l’antenne sénégalaise de Otra Africa déplore le manque de soutien et de proximité des diplomates sénégalais et ceux des députés de la diaspora avec les citoyens établis à l’extérieur.

« Nous appelons les représentants diplomatiques et consulaires d’avoir une proximité avec la communauté sénégalaises de ne pas attendre ce genre d’incidents pour prendre contact avec eux, quitte a aller manger avec eux, prier le vendredi avec eux. »

Le drame des deux sénégalais en Espagne vient faire écho à celui de d’Idy Diene, 54 ans, tué par balle par un retraité à Florence en Italie. En 2011, dans la même ville, deux vendeurs ambulants sénégalais avaient été tués par un militant d’extrême droite, rappelle bbc.