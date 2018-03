Ligue des champions : encore le Real Madrid pour la Juventus

La Juventus a la chance de se venger de la défaite de la Ligue des Champions face au Real Madrid l’an dernier, lorsque les deux équipes ont été tirées au sort vendredi pour s’affronter pour les quarts de finale de la compétition.

Les autres tirages ont également produit une chance de revanche anglaise car le leader de la Premier Ligue Manchester City a été tiré contre Liverpool, la seule équipe à avoir battu l’équipe de Pep Guardiola dans la première ligue cette saison.

Dans les autres rencontres, Barcelone affrontera l’AS Roma, ramenant des souvenirs malheureux pour l’équipe italienne qui a perdu 6-1 lors de sa dernière visite au camp de Nou en novembre 2015, et Séville, qui a battu Manchester United au dernier tour, rencontrera le Bayern Munich. Les premières étapes seront disputées les 3/4 avril et les matchs retour une semaine plus tard.

Juventus/Real Madride

La Juventus, qui accueillera la première étape, a été battue 4-1 par le Real lors de la finale de la saison dernière à Cardiff, même si la formation turinoise s’est imposée lors de sa dernière rencontre en demi-finales contre les meringues en 2015.

Dans l’ensemble, les deux équipes se sont affrontées 19 fois avec huit victoires pour la Juve, neuf pour le Real et deux nuls.

« Lors de la finale de la saison 2017, nous n’avons joué que très bien pendant les 45 premières minutes », a déclaré le vice-président de la Juventus et ancien milieu de terrain, Pavel Nedved. « Cependant, sur deux étapes, je pense que nous aurons une meilleure chance … ce sera deux confrontations très difficiles, mais nous allons essayer de jouer à la Juventus. »

Liverpool/Manchester City

Le match de Liverpool contre Manchester City sera la première rencontre entre les équipes anglaises en quarts de finale depuis 2010/11 quand Chelsea a affronté Manchester United. City n’a remporté qu’une seule de ses huit dernières rencontres avec Liverpool toutes compétitions confondues.

« Il est toujours courant dans un match nul que vous obteniez plus ou moins votre voisin, mais pour être honnête, cela ne me dérange pas », a déclaré le manager de Liverpool Juergen Klopp. « Je ne pense pas qu’ils pensaient avant le tirage qu’ils pourraient avoir Liverpool. C’est un signe pour nous… Dieu merci, c’est le football et rien n’est décidé. «

AS Roma/FC Barcelone

L’ancien joueur de l’équipe de l’AS Rome, Francesco Totti, a déclaré que son ancienne équipe, considérée comme l’outsider aux côtés de Séville, ne devrait pas craindre d’affronter le Barça.

« Le football est beau parce que tout peut arriver, surtout dans ce type de jeux », a-t-il déclaré. « Nous avons déjà parcouru un long chemin, terminant devant Chelsea et l’Atlético Madrid dans la phase de groupes et éliminant Shakhtar Donetsk. »

Bayern Munich/FC Séville

Le Bayern, leader de la Bundesliga, a promis de ne pas sous-estimer Séville. « Séville n’est pas une équipe facile. Ils ont éliminé Manchester United « , a déclaré le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic.

« Ce n’est certainement pas un match nul facile, ils ne sont pas arrivés à ce stade par accident », a ajouté le milieu de terrain David Alaba.