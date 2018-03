Le Bénin en quête de 35 milliards FCFA sur le marché financier de l’Uemoa

Le Bénin va rechercher 35 milliards FCFA sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) le vendredi 16 mars 2018. C’est par cette annonce que l’Agence UMOA-Titres a réveillé ses partenaires locaux ce mercredi 7 mars 2018.

60 mois. C’est la durée de maturité de la dernière Obligations Assimilables du Trésor que va émettre le Bénin le vendredi 16 mars sur le marché financier de l’Uemoa. Avec un taux d’intérêt de 6% et 6,15% fixé, le Bénin recherche ainsi 35 milliards de FCFA pour financer ses projets programme inscrits dans le Programme d’Action du gouvernement (Pag 2016-2021). 2021 et précisément le 16 mars est justement l’échéance de la première émission et 2023 est la deuxième échéance de la seconde émission.

A en croire le dossier déposé par le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique de la République du Bénin, Oumara Karimou Assouma, les fonds qui seront collectés seront réservés aux programmes de constructions de voies de desserts aux projets d’électrification rurale et péri-urbaine au Bénin et une partie ira à l’éducation.