LDC: après l’élimination de Manchester en 1/8e, Mourinho s’illustre (les qualifiés en 1/4)

Vainqueur de la Ligue Europa l’année écoulée, Mourinho et Manchester sont sortis par la petite porte de cette compétition majeure en Europe. Alors ils vont devoir se contrer sur les compétitions locales.

Selon Eurosport, les dits propos ont été tenus en mémoire aux éliminations mancuniennes de 2004 et 2013, déjà en huitièmes de finale de la C1. « Ce n’est pas la fin du monde. J’ai déjà été assis deux fois sur cette chaise en Ligue des champions. Je suis venu avec Porto, United a été éliminé. Je suis venu avec le Real Madrid, United a encore été éliminé. Donc je ne pense pas que ce soit quelque chose de nouveau pour le club« , a de façon détendue expliqué le technicien portugais. Des propos qui pourraient être mal appréciés des supports des Red Devils.

Unique buteur côté Man UTD, la défaite selon le belge Lukaku s’explique par le manque d’engagement certains joueurs du club anglais. A en croire L’Equipe, ce dernier, « n’a pas hésité à mettre en cause l’attitude de certains de ses coéquipiers après l’élimination de MU contre Séville mardi soir, en 8es de finale de la Ligue des champions.«

Dans la seconde affiche de la soirée, l’AS Roma a renversé le Chakhtar Donetsk (1-0). Ceci après que les ukrainien ont gagné le match aller (2-1).

A suivre ce mercredi 14 mars 2018,

Besiktas # Bayern (aller 0-5); Barcelone # Chelsea (aller 1-1).

En attendant les matchs du jour voici les qualifiés

Liverpool, Manchester City, Juventus, AS Roma, Seville, Real Madrid.

Just Mourinho bantering off his own club 👀 #MUFC pic.twitter.com/jhdvXGCKX0

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) March 13, 2018