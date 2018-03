Kenya : le développement après la bataille électorale

Les rivalités pour la conquête du pouvoir entre l’opposant, Railla Odinga et le président, Uhuru Kenyatta ont marqué les esprits et divisé le peuple Kenyan. À la suite de la présidentielle d’octobre 2017 qui a débouchée sur une crise post-électorale, Odinga s’est autoproclamé « Président du peuple » et KENYATTA investit « Président de la République », et reconnu par les institutions du pays. Après la bataille électorale, l’heure est à la réconciliation.

Au détour d’une rencontre inattendue le vendredi 09 mars dernier, les deux ténors de la politique Kenyane se sont retrouvés à Nairobi pour fumer le calumet de la paix. C’est afin de stabiliser le pays, base sans laquelle aucun développement n’est possible.

Retour sur un scrutin présidentiel âprement disputé

En Août 2017, l’ancien premier ministre, Railla Odinga et l’actuel président, Uhuru Kenyatta s’affrontaient dans un derby électoral. A l’issue d’un résultat électoral très contesté, la Cour Suprême va annuler le 1er septembre la présidentielle et demander une reprise du scrutin. Un nouveau scrutin est initialement prévu à la date du 17 octobre avant d’être reporté au 26 octobre. Pendant ce temps, la tension montait dans le camp des deux principaux challengers.

Le président sortant, Uhuru Kenyatta s’en prend à la Cour Suprême, qu’il qualifie d’une « Cour aux ordres de l’opposition ». Raila Odinga exige pour y participer un audit du système électronique, la démission de la Commission électorale, et la possibilité pour d’autres candidats de participer au scrutin. Les conditions de sa participation n’étant pas respectées, l’opposant va abandonner la course permettant au président sortant de remporter la présidentielle à la manière soviétique.

Une réconciliation surprise

Selon les propos rapportés par RFI et Jeune Afrique, les deux hommes ont enterré leur hache de guerre. « Le Kényan est plus grand que les volontés individuelles. Pour que le pays s’unisse, ses leaders doivent s’unir. » Déclarait le président, Uhuru Kenyatta devant la presse kényane, poignée de mains chaleureuses, à ses côtés, l’opposant Raila Odinga.

« Mon frère et moi nous nous sommes réunis aujourd’hui, pour dire que ces dissensions s’arrêtent ici. Nous refusons de laisser notre diversité tuer notre pays. Nous refusons d’être les leaders par lesquels la nation kényane échouera » va ajouter Odinga. Mettant ainsi l’intérêt du peuple au-dessus de leur rivalité. Depuis des mois, les résultats du scrutin présidentiel opposaient en effet les deux hommes.

Raila Odinga refusait toujours de reconnaître la victoire de son challenger lors de la dernière présidentielle d’octobre 2017, Uhuru Kenyatta, maître du jeu, rejetait jusqu’ici toute dialogue avec l’opposant. Ce fut donc une réconciliation surprise pour le peuple Kényan. Les deux hommes espèrent-ils décrisper la situation sociopolitique et permettre le développement de leur pays. Comme pour dire, après la bataille électorale, le peuple d’abord.

Ozias Hounguè