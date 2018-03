Jordan Adéoti :  » C’est dommage de stopper cette belle série à domicile »

Après la défaite 1-2 contre Brest, l’international béninois Jordan Adéoti a analysé la rencontre en Conf ‘ d’après-match.

Le capitaine des Aja a aimé le niveau de jeu des deux équipes. » C’est dommage de stopper cette belle série à domicile », a regretté le capitaine d’Auxerre international béninois.

« Le but avant la mi-temps est évitable. On n’est pas bien rentré dans le match. On doit gagner en maturité, avoir la capacité de s’adapter à l’adversaire.« , a laissé entendre Pablo Correa, entraîneur de l’AJ Auxerre.

Son capitaine Adéoti a encensé l’adversaire et reconnaît cette absence des joueurs de l’AJ Auxerre dans le match en 1ère partie. » En championnat, on n’avait pas connu la défaite depuis un moment. On est tombé sur une très bonne équipe de Brest. De l’intérieur, le match était assez intense à vivre. C’était un bon match de ligue 2. C’est dommage de stopper cette belle série à domicile. En première mi-temps, on n’était apas vraiment dedans.

« Mine de rien, deux semaines sans jouer ça casse un peu le rythme. Après l’égalisation, je pensais qu’on allait faire la différence. Malheureusement, ils ont bien exploité notre erreur et marquent ce deuxième but. C’est une équipe qui se connaît très bien. Ils parlent le même football. On a essayé de gérer ça du mieux possible, mais ça n’a pas suffit. On les a laissé un petit peu trop jouer.« , a conclu Adéoti sur Lyonne, le site des Aja.