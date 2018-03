Jean-Ives Lafleur Ahissi : portrait d’un jeune écrivain africain engagé 

Diplômé de la Faculté des sciences économiques de l’Université d’Abidjan, Jean-Ives Lafleur Ahissi est l’une des figures de proue de l’essor de la jeunesse africaine.

L’homme a fait de l’écriture son canal de transmission des solutions pour le développement personnel et bien d’autres. Jean-Ives Lafleur Ahissi peut être classé dans ces écrivains qui font du Lyrique (partagent des idées ou ont fait des expériences qui leur semblent valoir la peine d’être communiquées).

L’auteur Jean-Ives Lafleur Ahissi s’est très vite initié aux affaires en commercialisant divers produits et services. Après quelques expériences dans le domaine, il va exercer dans une multinationale Américaine qui commercialise des produits de beauté et de bien-être.

Gravissant les échelons, il a été nommé directeur dans la société. Cela va lui valoir plusieurs formations et expériences en entreprise et dans le domaine de la communication, des ventes, des stratégies commerciales, de la promotion de produits, de la présentation d’Affaires, du coaching, de la gestion de la clientèle, de la formation d’une équipe, etc.

Après avoir exercé ce métier pendant environ une décennie, ce jeune bilingue s’est lancé dans sa passion qu’est l’écriture.

Charismatique, visionnaire, infatigable travailleur, et homme d’action, il est un amoureux des voyages et a parcouru plusieurs pays francophones et anglophones.

Ses différents voyages lui ont permis d’apprendre, d’observer, et de comprendre plusieurs choses dans différents domaines sur les divers pays, les populations, l’économie, ceci après avoir interrogé des milliers de personnes, fait des recherches, suivit l’évolution de l’actualité.

Tout cela va le faire aboutir à la sortie d’un ouvrage intitulé :

‘’ La Jeunesse Africaine, Quelle Issue ? Zoom sur l’Afrique de l’Ouest’’.

Ce livre paru aux éditions Universitaires Européennes, un groupe d’édition dont le siège est basé en Allemagne, interpelle les jeunes Africains, mais aussi les politiciens, les artistes, et les médias. Pour lui, après toutes ses recherches, les raisons du manque d’issue de la jeunesse Africaine sont dues à l’éducation Africaine qui a été bafouée par les jeunes, à l’usage démesurée d’internet et des réseaux sociaux, au gaspillage du temps à des fins inutiles.

Egalement il indexe fortement les politiciens, les gouvernants, ainsi que les parents qui ont une grande responsabilité dans le manque d’issue de la jeunesse Africaine.

Il va aussi s’adresser à l’école qu’il va accuser d’assassin dans son livre en ces termes : ‘’J’ai vu des jeunes qui étaient très bons dessinateurs, sensés devenir des grands designers automobiles demain, renvoyés de l’école, et échouer toutes leurs vies, parce qu’ils ne savaient pas calculer cosinus ou sinus en mathématique… On a fait croire en Afrique que réussir égal à aller à l’école, et celui qui n’a pas le succès à l’école a échoué sa vie, et est un bon à rien dans la société. Ecole – Assassin – j’accuse.

L’auteur a vu la souffrance de l’Afrique qu’il a parcourue dans son entièreté. C’est la raison pour laquelle il vient au secours de cette Afrique en apportant une solution qui est ‘’La série des livres de Jila’’ dont il est l’initiateur et le père.

Cette série d’ouvrages divisées en trois parties essentielles dans chaque chapitre de l’ouvrage présente : l’histoire de Jila dans un pays, l’entrepreneuriat comme solution, et le développement personnel, afin d’apporter des solutions à tout jeune, aux travailleurs, et aux entrepreneurs pour gagner leurs vies.

Son premier ouvrage de la série est déjà sortie sous le titre : ‘’ Vous Pouvez Améliorer votre Vie, tout Dépend de Vous !’’ Jila à Johannesbourg et Sun City.’’ Ouvrage disponible aux éditions Universitaires Européennes et sur Amazon.fr. Le second ouvrage intitulé ‘’ Allez jusqu’au bout, et réussissez ! Jila à Accra’’ est aussi disponible, suivit du troisième ‘’ Soyez Pionnier et Ecrivez l’histoire ! Jila à Nairobi’’.

Il faut souligner que Jean-Ives Lafleur Ahissi est auteur déjà du livre ‘’ La Vie est un Cocktail Debout, Servez-vous !’’, livre connu déjà par les Béninois. L’auteur ne s’arrêtera pas en si bon chemin car il ambitionne donner des conférences aux jeunes, aux travailleurs, et aux entrepreneurs Africains, pour le développement de l’Afrique, comme il le dit dans son ouvrage : ‘’ C’est un sage du Niger qui m’a dit ; Aie la vision d’un juif, Travail dur comme un Chinois, Vis la vie d’un bourgeois Européen, Mais garde le cœur d’un africain’’.

