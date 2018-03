Japon : Coca-Cola va lancer sa toute première boisson… alcoolisée!

Le géant des boissons gazeuses Coca-Cola prévoit de commercialiser une première boisson alcoolisée. Une première dans ses 125 ans d’histoire.

L’information est rapportée par de nombreux médias britanniques, dont la BBC. Coca-Cola s’apprête à commercialiser une boisson alcoolisée. Un alcopop qui sera néanmoins uniquement destiné au marché nippon.

Là, les boissons dites Chu-Hi sont très populaires, surtout pour les femmes qui les considèrent comme une alternative à la bière. Les grands fabricants du pays ont d’ailleurs ce type de boissons sont déclinés à toutes les saveurs. La teneur en alcool varie entre 3 % et 8 %.

Il est peu probable que les boissons alcoolisées produites par Coca soient vendues en dehors du Japon. La marque a déjà élargi sa gamme avec de l’eau et du thé ces dernières années, car le comportement des clients a changé. Au Japon, le marché des boissons Shu-Hi croît d’au moins 5 % par an.

Une décision qui s’inscrit dans la politique de diversification qu’a lancée avec un certain succès le groupe, moins présent que par le passé dans les sodas mais plus dans l’eau et le thé.

« Nous ne nous sommes jamais aventurés sur le créneau des boissons faiblement alcoolisées, mais cela illustre la manière dont nous continuons à explorer au-delà de nos marchés traditionnels », explique Jorge Garduño, le patron de Coca-Cola Japon sur le site de l’entreprise.

La plupart des brasseurs locaux vendent ces boissons avec une teneur d’alcool comprise entre 3 et 9 degrés et particulièrement prisées par les jeunes et la clientèle féminine.

Le dirigeant ne dit ni quand cette boisson sera commercialisée ni quel sera son prix si ce n’est que cette première boisson alcoolisée ne sera vendue qu’au Japon.