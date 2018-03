Inde – Energie renouvelable : ouverture du 1er sommet de l’Alliance solaire internationale

New Delhi, la capitale de l’Inde, a accueilli ce 11 mars 2018 le premier sommet fondateur de l’Alliance solaire internationale (ASI).

Placée sous la co-présidence du premier ministre indien, Narendra Modi et du président français, Emmanuel Macron, la cérémonie d’ouverture du premier Sommet de l’ASI a connu la présence d’une vingtaine de chefs d’État et de Gouvernement d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et d’Europe dont les pays ont un fort ensoleillement de 300 jours par an en moyenne.

Lancé à l’occasion de la COP 21 à Paris, le traité l’Alliance Solaire Internationale était ouvert à signature puis ratification lors de la COP 22. Son objectif est de rassembler les 121 pays de la zone intertropicale, forts de leur grand potentiel solaire, afin de changer radicalement d’échelle dans le déploiement d’énergie solaire. A cet effet, la plateforme commune de coopération a été créée pour rendre accessible à tous les énergies propres et renouvelables, avec des solutions fiables et abordables.

Dans sa conception, l’ASI fédère la mise en œuvre efficace et coordonnée de ses objectifs à travers un ensemble de programmes, adoptés sur une base volontaire par les pays membres. A ce jour, trois programmes ont été créés : le programme « Un Financement Abordable à Grande Echelle », le programme « Applications Solaires Décentralisées à Usage Agricole », et le programme « Déployer les mini-réseaux solaires ».