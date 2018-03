Guy Mitokpè : « Patrice Talon doit montrer qu’il pense plus au pays qu’à lui-même »

Invité de la radio « Capp Fm » le 14 mars 2018, le député de la 16ème circonscription électorale du Bénin, Guy Dossou Mitokpè s’est prononcé sur plusieurs sujets de l’actualité politique nationale.

Au sujet de la gestion des affaires d’Etat, le député Mitokpè a mis en garde le président Talon contre ses collaborateurs. « Je pense que le président Patrice Talon a les aptitudes pour réussir, mais je pense aussi qu’il est en train de se laisser embourber. Ceux qui ont induit le président Yayi en erreur sont les même qui induisent la « Rupture » en erreur… Nous ne sommes pas en train de nous fourvoyer ou de nous mordre la langue », a-t-il laissé entendre.

Patrice Talon a les moyens de réussir son mandat, mais il estime qu’il n’est pas en train d’utiliser les moyens qu’il faut pour sa réussite. – Guy Dossou Mitokpè

Sur le volet de la lutte contre la corruption déclenchée par le gouvernement, le député est resté sceptique sur la bonne foi du régime Talon. « Pour lutter véritablement contre la corruption et l’impunité, le Président Talon doit commencer par son écurie… Patrice Talon doit montrer qu’il pense beaucoup plus au pays qu’à lui-même. Aujourd’hui, on a l’impression que le président de la République et ceux qui l’entourent pensent davantage a eu même qu’au peuple du Bénin », a-t-il déclaré.

Au moment où le gouvernement demande au peuple de serrer la ceinture, du côté du pouvoir, on desserre la ceinture. – Guy Dossou Mitokpè

Au registre de la fronde sociale qui secoue le pays, le député Guy Dossou Mitokpè estime que la sincérité du gouvernement fait défaut dans le dialogue avec les responsables syndicaux. « Les syndicalistes ne croient pas ce que disent les membres du gouvernement… Pendant qu’on dit aux grévistes qu’on ne peut pas leur faire des augmentations, que le pays n’a pas d’argent, des personnes autour du chef de l’État vivent sur le dos du pays. Quand c’est comme ça, il y a des difficultés dans la manière de comprendre », a-t-il expliqué.

Guy Mitokpè a, pour finir, exprimé ses griefs contre l’arrêté du préfet Modeste Toboula portant conditions de recevabilité des déclarations de marches et autres manifestations publiques à caractère revendicatif dans le département du Littoral. Pour le député, cet arrêté s’inscrit totalement en négation des principes démocratiques qui régissent l’Etat béninois.