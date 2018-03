Fronde sociale: le fsp encore dans les rues ce vendredi 9 mars

Au nombre de ces acteurs politique, le Front pour le sursaut patriotique (Fsp) se réclamant d’une coalition de partis animant l’opposition politique au régime Talon. Ce front en appelle à la mobilisation des fils et filles du Bénin pour une gigantesque marche de protestation ce vendredi 9 mars 2018 à Cotonou.

Peuples du Bénin,

Patrice TALON et son pouvoir ont mis complètement notre pays à terre. Ils s’attaquent à vous tous avec ruse et rage. Ainsi, vous subissez chaque jour et davantage :

– La répression et la confiscation de vos libertés dans tous les secteurs ;

– Les menaces contre votre droit de grève dans tous les secteurs ;

– La poursuite de la liquidation des entreprises publiques et les licenciements des travailleurs ;

– Le pillage systématique et l’accaparement des ressources du pays par le clan Talon ;

– La saisie criminelle de vos salaires sans égard pour votre survie et celle de votre famille ;

– Les défalcations arbitraires et illégales jusqu’à hauteur de 70% de vos salaires sur fond d’intimidations et de menaces ;

– Les affres de la faim et de la cherté de la vie pendant que les salaires politiques montent vertigineusement ;

– Les conséquences des lois scélérates contre les travailleurs et l’emploi des jeunes comme la loi sur l’embauche avec les CDD et la précarité à vie ;

– L’augmentation de vos frais d’inscription et d’étude à l’université ;

– La suppression de vos bourses et secours universitaires ;

– L’embrigadement de vos organisations estudiantines et la répression sanglante de vos manifestations dans les universités ;

– La violation des franchises scolaires et universitaires, les bastonnades et les arrestations arbitraires ;

– L’acharnement contre les libertés et les tentatives d’intimidations des opposants ;

– Le non-respect des décisions de la Cour Constitutionnelle ;

– La mévente généralisée dans les marchés et la faim dans les foyers ;

Travailleurs, jeunes, femmes de toutes catégories,

Vous protestez déjà dans des formes diverses contre le pouvoir de TALON. Seul votre courage, votre détermination, votre héroïsme pourront arrêter la gouvernance scabreuse du pouvoir affameur et apatride de Patrice TALON et son clan. C’est pourquoi, le Front pour le Sursaut patriotique (FSP) vous appelle à intensifier vos luttes, vos diverses manifestations de protestation afin que notre pays et nos peuples retrouvent leur fierté mise à mal par le pouvoir de la ruse et de la rage.

A cet effet, le FSP vous appelle, vous qui protestez déjà de partout ou non, vous qui souffrez, vous qui avez faim, vous qui êtes au chômage, vous qui êtes fatigués de la gouvernance autocratique et mafieuse de TALON, … à vous mobiliser davantage pour faire de la journée du vendredi 09 mars 2018, une journée de colère par des manifestations diverses à travers tout le pays.

A Cotonou, elle se déroulera à travers une grande marche de protestation qui prendra départ de la place de l’étoile rouge à 08 heures.

Venez nombreux exprimer votre ras-le-bol !

Venez nombreux sonner le glas du pouvoir affameur de TALON et son clan !

Tous en avant pour de grandes victoires !

Cotonou, le 05 mars 2018

Le Front pour le Sursaut Patriotique (FSP)