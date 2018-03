Fronde sociale au Bénin : les enseignants dans la rue ce jour à Abomey

Foncièrement remontés contre le gouvernement du président Talon pour son inertie face à leur revendication et à la défalcation opérée sur leur salaire du mois de février au motif de grève, les enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire seront ce 1er mars 2018 dans les rues à Abomey pour donner de la voix.

C’est par un appel à mobilisation que le Front d’action des syndicats de l’éducation nationale, la Fédération des syndicats de l’éducation nationale et l’Intersyndicale de la maternelle et du primaire ont invité les enseignants du département du Zou et ses environs à une marche pacifique de protestation sur la préfecture d’Abomey avec escale à la Direction départementale de l’enseignement martel et primaire et la Direction départementale des enseignements secondaire et technique et de la formation professionnelle.

Par cette marche pacifique prévue pour démarrer à 08h à la place Goho d’Abomey, les organisations syndicales entendent réitérer leur motion de revendication à laquelle le gouvernement semble faire la sourde oreille. Il s’agit entre autres de la prise des arrêtés d’application pour la mise en œuvre des statuts particuliers des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire ; le paiement sans délai des primes de vacation, de rentrées et des heures supplémentaires.

Dans leur appel à mobilisation, les organisations syndicales exigent, sans délai, la rétrocession des défalcations opérées par le gouvernement sur leurs salaires du mois de février. Des défalcations qui, selon les syndicalistes, sont illégales et répondent à une politique de ruse et de rage du pouvoir Talon qui s’obstine à ne rien concéder aux travailleurs en lutte.