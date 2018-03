Football : rumeurs du départ de Neymar vers le Real Madrid, le père de l’attaquant infirme

Le père de l’attaquant brésilien Neymar a assuré mardi que son fils avait « un avenir » au Paris SG, malgré les rumeurs de départ du joueur, actuellement en phase de rééducation au Brésil après son opération du pied droit.

« Neymar a déjà un avenir au PSG. Il a un présent au PSG », a déclaré Neymar Senior lors d’une conférence de presse à l’issue d’une visite de la fondation créée par sa famille à Praia Grande, près de Sao Paulo, en compagnie du président du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi, rapporté par le journal Les échos.

« Il est heureux, très motivé et enthousiaste pour revenir le plus vite possible », a affirmé M. Al-Khelaïfi, qui a rendu visite à Neymar lundi, dans sa villa luxueuse du joueur à Mangaratiba, station balnéaire à une centaine de kilomètres de Rio.

« Il fait de son mieux pour revenir au plus tôt, nous espérons qu’il sera de retour pour jouer des matches de coupe et de championnat » cette saison, a-t-il ajouté.

Cette visite intervient après une série de rumeurs sur l’avenir de Neymar au PSG, affaibli par l’élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid. La presse espagnole a ainsi évoqué l’hypothèse d’un départ du Brésilien, joueur le plus cher de l’histoire, qui a coûté 222 millions d’euros au club parisien.

Neymar, 26 ans, s’est blessé le 25 février lors du choc contre l’Olympique de Marseille et a manqué le 8e de finale retour contre le Real le 6 mars. Début mars, il s’est fait opérer au Brésil du cinquième métatarsien, un os du pied droit, par le médecin de la sélection Rodrigo Lasmar, qui a estimé son indisponibilité comprise entre « deux mois et demi et trois mois ».

Le PSG et la fédération brésilienne doivent toutefois faire un nouveau bilan à la mi-avril pour évaluer la date possible de retour à l’entraînement de la star.

Si elle ne calmera probablement pas les médias espagnols, cette déclaration du père de Neymar a au moins le mérite d’exprimer officiellement et publiquement la position du clan du Brésilien, sous contrat au PSG jusqu’en 2022.