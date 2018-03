Football : le prix vertigineux du PSG…. pour s’offrir Lionel Messi

Alors qu’on annonce un probable départ du brésilien Neymar au Real, la direction du PSG voudrait un remplaçant double XXL. Au dire d’AS, relaté par Football « si le PSG laissait partir Neymar au Real Madrid, il serait en mesure de payer les 700 millions d’euros de la clause libératoire de Lionel Messi.«

Les prochains marchés des transferts annoncent de probables coups de tonnerre par endroit. La curiosité des uns et des autres réside non seulement dans le fait de voir d’inattendus départs de certaines stars, mais aussi les coups des transferts qui pourrait donner la tournure. Plusieurs sont agités çà et là en l’occurrence Messi, Neymar, Cristiaano et Kane pour ne citer que ceux-là.

Ainsi, voir un probable départ de Lionel Messi vers une autre destination serait bien possible. Ceci malgré que la clause libératoire de la Pulga soit de 700 millions d’euros. Quatre clubs ont été annoncés par le média ibérique AS, prêts à sortir ledit chèque, ce qui pourrait inquiéter le Barça. On retrouve le PSG, Chelsea, Manchester United et Manchester City. Le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi, aurait le vent en poupe à en croire le média espagnol.

Possible ou impossible ce transfert ?

Le PSG en acceptant payer le chèque de 222 millions pour offrir Neymar à la Ligue 1, a mis en déroute la planète Football. Car personne ne pouvait s’imaginer un tel transfert. D’autant plus que la clause est connue et que les clubs ont connaissance de quoi faire pour ne pas tomber sur le coup du fair-play financier, tout semble être désormais possible. « Les lignes ont bougé depuis le dernier mercato estival et le Barça s’inquiète désormais ouvertement de voir un club débourser les 700 millions de la clause libératoire de Lionel Messi.« , a fait savoir le site Football.

Un montant qui selon nos informations pourrait être compensé par le départ pour 400M€ de Neymar vers le Real et les entrées de fonds issues des transferts de Angel Di Maria et d’Edinson Cavani.

Même si Messi n’est pas enclin au départ, au Barça rien n’est sûr. « C’est difficile de prédire l’avenir, je n’ai pas de boule de cristal, mais de nos jours, les choses deviennent de plus en plus folles.« , a expliqué Pancho Schroder, directeur financier et stratégique du Barça aux confrères de Football. Tout en faisant allusion au transfert historique de Neymar.