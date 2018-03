Football : Neymar « sera opéré en fin de semaine au Brésil », communiqué du PSG

Le PSG annonce que Neymar « sera opéré en fin de semaine au Brésil », le joueur manquera donc le match retour contre le Real Madrid. Le PSG devra faire face au Real Madrid sans Neymar, mardi 6 mars.

Un coup dur pour le club parisien

L’attaquant phare du PSG Neymar, victime d’une blessure à la cheville droite et d’une fissure d’un os du pied dimanche, « sera opéré en fin de semaine au Brésil », a annoncé le club parisien mercredi soir, juste avant le match de Coupe de France contre Marseille. Il sera opéré notamment par le médecin de la sélection brésilienne Rodrigo Lasmar, qui a fait le voyage de Sotchi (Russie) à Paris pour examiner le joueur. Mardi, le père de Neymar avait précisé qu’il serait absent des terrains « au moins six semaines » et donc forfait pour le match retour contre le Real Madrid le 6 mars.

« Un bilan a été effectué ce jour en commun par le staff médical du Paris Saint-Germain et celui de la sélection brésilienne », précise le communiqué du club. « Au terme de ce bilan et en accord avec le joueur, il a été décidé de privilégier l’option chirurgicale », poursuit le PSG.

À l’issue du protocole initialement prévu de trois jours de soins, un bilan a été effectué ce jour en commun par le staff médical du Paris Saint-Germain et celui de la sélection brésilienne.

Au terme de ce bilan et en accord avec le joueur, il a été décidé de privilégier l’option chirurgicale.

Neymar Jr sera opéré en fin de semaine au Brésil par le Docteur Rodrigo Lasmar accompagné sur place par le Professeur Saillant (Paris Saint-Germain).

Le professeur Saillant (76 ans) est un chirurgien orthopédiste et traumatologique, spécialiste de la médecine sportive. Il a été médecin officiel de l’équipe olympique française aux Jeux olympiques de 1984, 1988 et 1992. Sa grande expérience de la médecine sportive l’a amené à opérer des sportifs de renommée internationale tels que, parmi les plus connus, le pilote allemand de Formule Michael Schumacher, le footballeur brésilien Ronaldo, ou le rugbyman néo-zélandais Dan Carter.

En remerciement, Ronaldo lui a même dédicacé deux buts lors de la Coupe du Monde de 2002. À la suite de sa blessure survenue le 13 février 2008, ce dernier s’est fait opérer par le professeur Saillant une troisième fois du genou.

Aujourd’hui, il est président et membre fondateur de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM) en France.

Pour Ney, qui veut avant tout briller au Mondial en Russie (14 juin-15 juillet), l’opération permet un rétablissement plus sûr. Au pays du foot roi, on ne pense qu’à ça: gagner une sixième Coupe du monde, avec le joueur de 26 ans, héritier désigné du roi Pelé.

« Hey Neymar, tout le Brésil espère que tu vas te remettre aussi vite que la dernière fois ! On a une Coupe du monde à gagner, alors rétablis toi vite! », peut-on lire sur le compte Twitter de Pelé.