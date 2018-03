Football – Ligue des champions : Lionel Messi élimine Chelsea et qualifie le Barça pour les quarts

Grâce à Lionel Messi et Ousmane Dembélé, le FC Barcelone s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, au détriment de Chelsea. Le suspense n’a pas duré bien longtemps au Camp Nou. Le FC Barcelone menait 2-0 au bout de seulement 20 minutes. Le temps pour le king Lionel Messi, qui avait déjà égalisé à l’aller à Stamford Bridge il y a trois semaines (1-1), d’inscrire le but le plus rapide de sa carrière (2’08 »), entre les jambes de Thibaut Courtois.

Plus réaliste en zone de finition, le FC Barcelone, avantagé en seconde période par un penalty non sifflé après une faute de Piqué sur Marcos Alonso (49e), atteint une nouvelle fois les quarts de finale, avec le 100e but en Ligue des champions but de Messi, qui réalise un doublé en mystifiant la défense de Chelsea avant d’aller tromper Courtois pour la 2e fois de la soirée.

Si Chelsea a eu les opportunités, le FC Barcelone s’est montré impitoyable dans la surface londonienne. À l’image d’un Lionel Messi double buteur et passeur décisif pour Ousmane Dembélé qui a été le grand bonhomme de la rencontre (3-0 ; 1-1 à l’aller).

Cela fait onze saisons de suite que le FC Barcelone atteint les quarts de finale de la Ligue des champions. Les Catalans ont remporté la compétition à trois reprises durant cette période : en 2009, 2011 et 2015.

On connait désormais les huit équipes qui disputeront les quarts de finale de la Ligue des champions. Le FC Barcelone a rejoint le Real Madrid, Liverpool, la Juventus Turin, Manchester City, Séville FC, l’AS Rome et le Bayern Munich.