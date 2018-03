Football : l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) autorisée pour la Coupe du monde

Le monde du football passe à la vitesse supérieure dans son ouverture à la technologie. Après l’introduction de la Goal Line Technology (la technologie sur la ligne de but), validée en 2012 et utilisée pour la première fois lors de la coupe du monde 2014 au Brésil et à venir pour les prochaines finales de la Ligue des champions et de la Ligue Europa en mai, le Board de la Fifa a autorisé l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) pour toutes les compétitions notamment la Coupe du monde (14 juin-15 juillet en Russie).

La décision a été prise « à l’unanimité » des membres de cette instance (la Fifa ainsi que les fédérations à l’origine des lois du jeu: Angleterre, Pays de Galles, Écosse et Irlande du Nord), a-t-elle précisé dans un communiqué.

Cette aide technologique porte uniquement sur quatre cas: valider ou non un but, attribuer ou non un carton rouge, analyser une action pouvant valoir penalty et corriger une erreur d’identification d’un joueur sanctionné.

« Cette réunion historique, dirigée par le président de la Fifa Gianni Infantino, ouvre une nouvelle ère dans le football avec l’assistance vidéo qui aidera à améliorer l’intégrité et la justice dans ce sport », a également écrit le Board.

« C’est une nouvelle importante dans le football. Ce sujet était discuté depuis des décennies. On avait décidé de tester la VAR en mars 2016, parce que si on ne l’essaie pas, on ne saura jamais si ça marche », a expliqué Gianni Infantino en conférence de presse.

Le corps arbitral international a désormais trois mois et demi pour huiler la communication entre les assistants vidéo et l’arbitre central en vue du Mondial.