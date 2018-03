Football : Les incroyables révélations de Lionel Messi sur ses injections d’hormones

Après une première partie d’année faste avec le FC Barcelone (16 buts en 18 matches), Lionel Messi retrouve la sélection argentine pour des rencontres amicales en Europe contre l’Italie et l’Espagne, les 23 et 27 mars. En ce début de rassemblement, il s’est confié sur l’entame de son parcours devant les caméras d’une chaîne de son pays, AmericaTV.

Interviewé par la chaîne de télévision argentine America TV, dans l’émission La Cornisa, Lionel Messi est revenu en détails sur plusieurs épisodes délicats de son début de carrière. Il a notamment révélé les dessous de son traitement hormonal, mais aussi une hygiène de vie loin d’être irréprochable et rapporté par BFMTV.

«Je me suis fait les injections une fois par nuit. J’ai commencé à 12 ans. Ça ne me faisait pas peur. D’abord, mes parents m’ont fait les injections à partir de l’âge de 8 ans, puis j’ai appris. C’était une toute petite aiguille et je me piquais avec la dose nécessaire. Ça ne faisait pas mal, c’était une routine à tenir.Le fait de venir à Barcelone ne m’a pas beaucoup perturbé. Je me suis adapté rapidement, mais pas ma famille. Mes frères voulaient rentrer, ma sœur était très jeune et elle a eu du mal à s’adapter à l’école. Mon père m’a parlé et j’ai répondu : « je veux rester ». Je l’ai convaincu malgré la situation difficile. J’ai vu qu’il était possible de faire quelque chose».

« Pendant de nombreuses années, j’ai mal mangé. Jusqu’à 22-23 ans, je me laissais aller et je pouvais manger des chocolats, des biscuits, des sodas, reconnaît le quintuple Ballon d’or. Mais maintenant, je mange bien. Je mange de tout mais de manière plus rigoureuse. De temps en temps, un peu de vin ne me fait pas de mal non plus. J’ai notamment vu le changement avec mes problèmes de vomissements. Beaucoup de choses ont été dites à ce sujet. Finalement, je me suis adapté et cela ne s’est plus produit. »

"Me inyectaba la hormona del crecimiento en las piernas una vez por noche" #MessiEnLaCornisa La entrevista más interesante, íntima y profunda del mejor jugador del planeta que va a dar la vuelta al mundo 🌍 ESTA NOCHE 20:30 por @AmericaTV pic.twitter.com/RqDRogauv6 — La Cornisa TV (@LaCornisaok) March 18, 2018

Lionel Messi conclut ensuite l’entretien en rappelant son arrivée et celle de sa famille à Barcelone. Pour lui, le football était plus fort que tout, s’adapter rapidement était une obligation. Mais il n’en a pas été de même pour ses frères et sœurs.

« Venir à Barcelone n’a pas été trop dur pour moi. Je me suis adapté rapidement mais pas ma famille. Mes frères voulaient retourner en Argentine et ils sont rentrés à l’époque. Ma sœur était petite et elle avait du mal à s’adapter à l’école. Mon père et ma mère ont alors pris la décision de la ramener aussi. Puis, nous sommes restés seuls avec mon père et il m’a demandé « Que fait-on ? C’est toi qui décide ». Je lui ai dit « Je veux rester », convaincu que malgré la difficulté, la possibilité de triompher au Barça était réelle. »

Lionel Messi ne s’est pas trompé. Celui qui vient de fêter ses 17 ans au club, a tout gagné avec le Barça. Le triomphe est total.