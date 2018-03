Football béninois : enfin une date pour le congrès et le championnat et un match de L2 à rejouer

Les mois d’avril et mai vont être décisifs pour le Football béninois cette année 2018. Après les précédents reports, les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de Football (FBF) se sont réunis ce lundi 26 mars pour s’entendre sur de nouvelles dates pour le congrès d’adoption des textes, le démarrage du championnat et ont pris la décision de rejouer le match Asvo et Upib.

La première décision importante rapportée par Nouvelle Sportive du Bénin est la tenue du congrès d’adoption des textes et statuts de la FBF, les 18 et 19 avril 2018. Reporté sine die fin février, les différents acteurs sont donc attendus pour ce nouveau calendrier.

La deuxième décision qui doit faire le bonheur des jeunes acteurs que sont les joueurs est bien le démarrage du championnat annoncé pour être lancé les 05 et 06 mai 2018.

La troisième décision, qui n’est pas restée sans réaction est l’annonce d’un match de barrage entre Asvo et Upib le 07 avril prochain à Parakou pour savoir laquelle des deux montent en Ligue1. Elle semble être la décision la plus épicée, plus de deux mois après la fin de la saison 2017. Ce qui n’a pu empêcher Roger Enama de sortir de ses gonds. Ce dernier est effaré de cette décision qui tombe des semaines après la fin de saison. « Par quelle alchimie » s’interroge le technicien. Après 20 ans dans le Football béninois, l’homme qui n’a pas de pouvoir décisionnel a préféré laisser parler Dieu, pour ce qu’il qualifie d’irrationnel.